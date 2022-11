Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali. Questo weekend non si gioca il campionato di pallacanestro italiana per fare spazio alle qualificazioni dei prossimi mondiali di Basket. Gli azzurri sono attesi alle sfide contro Spagna e Georgia.

Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali: la situazione dell’ItalBasket

Torna in campo la nazionale italiana di basket, che affronterà l’11 novembre la Spagna in casa (Pesaro) e il 14 novembre la Georgia in trasferta (Tbilisi) per la seconda fase di qualificazione ai Mondiali del 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco sono inseriti nel girone L, di cui attualmente occupano la seconda posizione alle spalle della Spagna con 5 vittorie e una sconfitta.

Italia e Spagna sono ovviamente le favorite di questo raggruppamento, mentre Islanda e Georgia si contendono la terza piazza, con Ucraina e Olanda praticamente tagliate fuori. Gli ucraini potrebbero clamorosamente rientrare in gioco, ma dovrebbero vincerle tutte da qui alla fine e potrebbe anche non bastare poiché la loro posizione dipenderà anche dai risultati delle altre.

L’Italia sarebbe sicura del passaggio del turno con 4 vittorie nelle 4 partite rimanenti, ma potrebbero bastare anche due successi. Il vantaggio degli azzurri è la disponibilità dei giocatori di Eurolega, che invece la Spagna non avrà a disposizione.

Di seguito la classifica in dettaglio:

1 Spagna (5-1)

2 Italia (5-1)

3 Islanda (4-2)

4 Georgia (3-3)

5 Ucraina (1-5)

6 Olanda (0-6)

Gli avversari Spagna e Georgia e i convocati di Pozzecco

Il primo impegno vedrà gli azzurri sfidare i campioni del Mondo e d’Europa della Spagna, che in panchina ha il coach della Virtus Bologna, ovvero Sergio Scariolo, poi sarà la volta di un’avversaria più malleabile come la Georgia.

La rivalità tra Italia e Spagna è di lunga data: prese il via nel 1950 a Nizza, in un match di qualificazione ai Mondiali ed è proseguita per un totale di 65 gare. Quella di domani sarà la sfida numero 66: il bilancio attuale è di 40 vittorie italiane contro le 25 spagnole. Si tratta della quarta sfida più giocata dall’Italia dal 1926 ad oggi e dopo quelle con Francia (101), Germania (68) e Grecia (66).

Contro la Georgia, invece, l’Italia ha già vinto la sfida di andata per 91-84 e più in generale non ha mai perso contro questa nazionale tra gare ufficiali e amichevoli. Sei successi su sei per gli azzurri.

Le scelte del ct Pozzecco

La nazionale italiana arriva lanciata a queste due sfide di qualificazione ai Mondiali dopo le vittorie ottenute in estate contro Paesi Bassi, Ucraina e Georgia e il raggiungimento dei quarti di finale all’ultimo Europeo. Tra gli assenti nelle fila azzurre spicca il nome Diego Flaccadori, infortunatosi nella sfida tra Verona e Trento e al cui posto è stato chiamato l’idolo di Pesaro, Davide Moretti. Indisponibile, ovviamente, anche il lungodegente Danilo Gallinari, che ha ripreso ad allenarsi di recente e prossimamente dovrebbe tornare all’attività agonistica.

Per le due sfide contro Spagna e Georgia, il ct Gianmarco Pozzecco ha convocato i seguenti 18 giocatori: Mauro Spissu, Amedeo Tessitori, Riccardo Moraschini (Reyer Venezia), Niccolò Mannion, Alessandro Pajola (Virtus Bologna), Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso (Armani Milano), Matteo Spagnolo (Trento), Guglielmo Caruso, Tomas Woldetensae (Varese), Michele Vitali, Diouf (Reggio Emilia), Luca Severini (Tortona), Nikola Akele (Brescia), John Petrucelli (Brescia), Davide Moretti (Pesaro).

