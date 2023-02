Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 23-26 febbraio. Questa settimana tornano in campo le nazionali per la corsa ai prossimi mondiali di pallacanestro. Doppio impegno per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco che sfideranno prima l’Ucraina (giovedì), e poi contro la corazzata spagnola (domenica).

Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 23-26 febbraio: Italia-Ucraina

Il primo impegno delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Basket vedrà la nazionale italiana di basket scendere in campo contro l’Ucraina a Livorno, città in cui gli azzurri mancano da ben 27 anni. Appuntamento giovedì 23 febbraio alle ore 21:00 con diretta TV in chiaro su RaiSport, mentre per gli abbonati a Sky la gara sarà visibile anche su Sky Sport (canale 257 del satellite).

Gli azzurri sono attualmente secondi con 14 punti nel gruppo L, mentre l’Ucraina è quinta con 11 punti ma viene da due successi consecutivi. Nel match di andata di queste qualificazioni, gli azzurri si sono imposti in casa dell’Ucraina, che però ha battuto l’Italia nel precedente più recente all’Eurobasket 2022.

Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 23-26 febbraio: Spagna-Italia

Dopo il match casalingo contro l’Ucraina, l’Italia sarà di scena domenica 26 febbraio alle ore 18:00 (diretta V in chiaro su RaiSport e per gli abbonati su Sky Sport Arena) a Caceres contro la Spagna campione del mondo in carica. Gli iberici sono attualmente primi in classifica con 15 punti, una lunghezza in più degli azzurri, ma non conosciamo al momento l’esito della gara che giocheranno contro l’Islanda giovedì.

Nel match di andata, vittoria della Spagna sull’Italia per 88-84 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Si è trattato del secondo successo di fila per le Furie Rosse contro gli azzurri, dopo che avevano perso entrambi i due match precedenti.

Programma, convocati e quote 23-24 febbraio 2023

Qualificazioni Mondiali basket 2023: il calendario dell’Italia

Giovedì 23 febbraio

Ore 21:00 Italia-Ucraina a Livorno (RaiSport e Sky Sport)

Domenica 26 febbraio

Ore 18:00 Spagna-Italia a Caceres (RaiSport e Sky Sport Arena)

I convocati di Pozzecco:

Marco Spissu (Venezia, ITA)

Niccolò Mannion (Virtus Bologna, ITA)

Paul Biligha (Milano, ITA)

Diego Flaccadori (Trento, ITA)

Amedeo Tessitori (Venezia, ITA)

Giampaolo Ricci (Milano, ITA)

Giordano Bortolani (Verona, ITA)

Riccardo Moraschini (Venezia, ITA)

Davide Casarin (Verona, ITA)

Andrea Mezzanotte (Brindisi, ITA)

Guglielmo Caruso (Varese, ITA)

Mouhamet Rassoul Diouf (Reggio Emilia, ITA)

Riccardo Visconti (Pesaro, ITA)

Alessandro Cappelletti (Verona, ITA)

Luca Severini (Tortona, ITA)

Tomas Woldetensae (Varese, ITA)

Le quote Snai delle prossime sfide:

