Pronostici Semifinali FIBA Mondiali Basket 2023. Siamo arrivati alle semifinali dei mondiali di pallacanestro e da venerdì sapremo chi saranno le sfidanti per la vittoria finale. Andiamo ad analizzare Serbia-Canada e USA-Germania.

Pronostici Semifinali FIBA Mondiali Basket 2023: USA-Germania

Finisce ai quarti di finale l’avventura della nazionale italiana ai Mondiali di basket 2023. Niente da fare contro gli USA, trascinati da Mikal Bridges dei Nets (24 punti e 7 rimbalzi), che chiudono i giochi già nel secondo quarto, nonostante le buone prove di Fontecchio (18 punti) e Tonut (11). È la terza rassegna consecutiva che vede la nazionale italiana uscire ai quarti di finale dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021 e gli Europei 2022. Ora le sfide di consolazione 5°-8° posto (semifinale con la Lettonia), che però non basteranno a strappare un pass diretto per i Giochi Olimpici.

Ora il Team USA è chiamato alla sfida con la Germania. I tedeschi hanno superato ai quarti la Lettonia per 81-79, al termine di una gara che si è giocata sostanzialmente sul filo di lana. Ora, però, la selezione del Vecchio Continente parte sicuramente sfavorita sulla carta, perché Banchero e soci hanno dimostrato in questa rassegna di essere di un’altra categoria. Inoltre, nei 4 precedenti storici, gli Stati Uniti hanno sempre battuto la Germania. L’ultimo confronto è avvenuto proprio il 20 agosto scorso in amichevole (99-91 in favore degli USA).

Pronostici Semifinali FIBA Mondiali Basket 2023: Serbia-Canada

Facciamo un passo indietro perché venerdì 8 settembre alle 10:45 andrà in scena la prima semifinale dei Mondiali di basket che vedrà di fronte la Serbia campione in carica contro il Canada. I serbi hanno eliminato ai quarti di finale la Lituania con un largo 87-68, anche se i lituani avevano chiuso in vantaggio il primo quarto. I nordamericani, invece, hanno avuto la meglio con il punteggio di 100-89 sulla Slovenia e ora hanno grandi chance di arrivare addirittura fino in fondo.

Il Canada, infatti, sembra essere più in palla rispetto alla Serbia, che in questa edizione della rassegna iridata ha avuto un rendimento altalenante. Due i precedenti, con una vittoria per parte: nel 2014 successo della selezione europea, che aveva invece perso l’altra sfida del 2010.

Programma completo e quote

Mondiali basket 2023: il programma delle semifinali:

08.09. 10:45 Serbia-Canada

08.09. 14:40 USA-Germania

Semifinali 5°-8° posto

07.09. 10:45 Italia-Lettonia

07.09. 14:30 Lituania-Slovenia

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dei mondiali di pallacanestro con gli USA che continuano a dominare sul Canada primo avversario, poi c’è la Serbia. Più indietro di tutti la Germania che si gioca @13 volte la posta.. Di seguito gli approfondimenti delle quote SNAI sulle semifinali.

