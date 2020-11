Scommesse Basket: qualificazioni a EuroBasket, l'Italia inizia contro la Macedonia del Nord ma gli azzurri sono già certi del pass agli europei di pallacanestro

Da venerdì 27 a lunedì 30 novembre si giocano molte partite con impegnate le Nazionali di pallacanestro con le qualificazioni a EuroBasket 2022. In campo anche l'Italia già certa del pass ai prossimi europei di pallacanestro.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Discuteremo di queste e altre partite di pallacanestro giorno per giorno nel nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, dandovi anche consigli e le migliori free pick sul Basket.

Analisi e scommesse Qualificazioni a EuroBasket

Tutto pronto a Tallinn per la bolla che ospiterà l’Italbasket nelle prossime due partite valevoli per le Qualificazioni agli Europei 2022. La squadra di Meo Sacchetti affronterà prima la Macedonia del Nord, e poi la Russia. L’Italia si trova a punteggio pieno dopo i successi proprio contro i russi e contro l’Estonia, ma sono qualificazioni “finte” visto che uno dei quattro gironi della prima fase degli Europei si giocherà al Forum di Milano e dunque l’Italia è già qualificata come paese ospitante. La medesima situazione vale anche per Germania, Georgia e Repubblica Ceca, le altre Nazioni in cui si terranno gli altri tre raggruppamenti della prima parte della manifestazione continentale.

Sarà una Nazionale ancora una volta con tanti volti nuovi. Poteva esserci anche quello di Paolo Banchero, il liceale che il prossimo anno giocherà a Duke per tentare di giocarsi più che valide carte per il draft NBA 2022, ma lo stato febbrile di un famigliare ha consigliato di non farlo viaggiare verso l’Italia, per precauzione contro qualsiasi evenienza.

Nei dodici scelti da Meo Sacchetti ci sono cinque esordienti: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Il capitano sarà Amedeo Della Valle, mentre il CT azzurro ha deciso di non convocare Leonardo Candi e Giordano Bortolani (scelta tecnica), Michele Ruzzier (infortunio alla caviglia) e Leonardo Totè (indisposizione).

Queste le parole del CT azzurro: “Questi ragazzi mi hanno lanciato un messaggio e io l’ho recepito. Sono abituato a vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo ambiente e con questa Maglia. In questi pochi allenamenti prima della partenza per la “bolla” mi è piaciuto l’atteggiamento e la voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le fatiche con i club. In diversi avranno la possibilità di debuttare in Azzurro e ciò che più desidero è che si ricrei quello spirito visto a febbraio scorso, quando oltre alle vittorie c’è stata una partecipazione e un coinvolgimento incredibile anche da parte di chi ci ha visto. Andiamo a Tallinn per giocarcela perché quando si indossa la canotta della Nazionale ogni partita conta”.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Tra le altre sfide segnaliamo Israele-Spagna nel Gruppo A, con la nazionale iberica che ha perso l'ultima contro la Polonia. Spagna che tornerà poi in campo lunedì contro la Romania già battuta 84-71 nel primo scontro. Nel Gruppo E la Georgia ancora imbattuta sfida la Finlandia in corsa con la Serbia che sfida la Svizzera in un gruppo molto aperto, ma anche i georgiani come l'Italia sono già certi del pass come uno dei paesi ospitanti, quindi le motivazioni sono tutte per la Finlandia

Nel Gruppo G situazione in perfetto equilibrio: tutte a 3 punti. Anche qui la Germania gioca con leggerezza e ha perso contro la Gran Bretagna. Con la Francia sarà sfida vera per gli inglesi, anche se la nazionale transalpina ha più mezzo e qualità a disposizione. Nel Girone H comandato dalla Grecia gli ellenici sfidano la Lettonia in un testa coda mentre Bulgaria-Bosnia è un interessante scontro per il 2° posto.