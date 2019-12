Pronostici Basket NBA: Philadelphia 76ers-Miami Heat, Dallas Mavericks-Boston Celtics e partite del 18/12/2019

Bel mercoledì per gli amanti di basket NBA e delle scommesse visto che ci sono 9 partite in programma questa notte, molte delle quali interessanti come Philadelphia 76ers-Miami Heat e Dallas Mavericks-Boston Celtics.

Analisi e Pronostici NBA del 18/12/2019

WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS (-1.5 / 230.5)

WAS: I Wizards arrivano dalla vittoria a Detroit con 35 punti e 10 assist di Bradley Beal anche se si è infortunato il rookie Rui Hachimura.

CHI: I Bulls arrivano dal 106-109 a OKC con altri 39 punti di Zach LaVine (3° volta oltre i 30 nelle ultime 4).

STATS: Chicago ha vinto 3 sfide su 4 lo scorso anno contro i Wizards, incluse le 2 giocate a Washington. I Bulls sono 4-0 ATS nelle ultime trasferte e 5-0 ATS negli ultimi viaggi nella capitale.

CLEVELAND CAVALIERS-CHARLOTTE HORNETS (-3.0 / 213.5)

CLE: I Cavaliers rientrano dalle trasferte a Milwaukee e Toronto dove nulla hanno potuto. In Canada 30 punti ma anche 11 turnover per Darius Garland.

CHA: Gli Hornets sono in back to back dopo la vittoria di ieri sui Kings con 23 punti e 10 rimbalzi di Malik Monk. Cody Zeller ha segnato 15.7 punti e 10.3 rimbalzi di media nelle ultime 3.

STATS: Charlotte ha vinto 3 sfide su 4 lo scorso anno contro Cleveland ed è 5-1 ATS nelle ultime partite in b2b.

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT (-7.5 / 209.0)

PHI: I 76ers arrivano dalla sconfitta a Brooklyn ma in casa rimangono imbattuti (14-0 con straordinario margine medio di +12.2 punti). Nell'ultima uscita non c'era l'ammalato Joel Embiid ma è tornato Al Horford.

MIA: Jimmy Butler torna nella sua ex Philadelphia con la maglia degli Heat con cui sta segnando 21.2 punti, 6.8 assist e 6.4 rimbalzi di media. Justise Winslow e Goran Dragic ancora out e Miami arriva dal 111-118 a Memphis.

STATS: Il 23 novembre scorso Josh Richardson ha segnato 32 punti nel 113-86 dei 76ers sugli Heat, sempre qui a Philadelphia. Sempre Under gli ultimi 4 viaggi degli Heat al Wells Fargo Center.

DETROIT PISTONS-TORONTO RAPTORS (+4.0 / 216.5)

DET: Dopo essere passati a Houston i Pistons senza Andre Drummond e Blake Griffin (in forse anche oggi) hanno perso in casa contro i Wizards nonostante 21.0 punti di media nelle ultime 2 partite di Derrick Rose.

TOR: 33 punti di Pascal Siakam, 20+11 assist di Kyle Lowry e altri 26 punti di Norman Powell (24.3 punti col 68.23% al tiro nelle ultime 3) hanno permesso ai Raptors di vincere agevolmente contro i Cavs

STATS: Il 30 ottobre scorso a Toronto i Raptors macinarono un 59.3% dal campo nel 125-113 sui Pistons. Detroit e Toronto sono Over 13-6-1 negli ultimi scontri.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES (-6.5 / 219.0)

OKC: I Thunder hanno vinto 109-106 sui Bulls grazie ad un Chris Paul in formato eccezionale (30 punti e 5/5 da tre). Danilo Gallinari ha aggiunto 22 punti anche se l'italiano continua a tirare male e a litigare col ferro.

MEM: I Grizzlies arrivano dalla vittoria sugli Heat e sono in un buon momento (4-1 nelle ultime 5). Ja Morant ha segnato 20 punti e 10 assist, aiutato dai 21+10 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Ancora out Grayson Allen.

STATS: I Grizzlies sono 2-8 ATS negli ultimi viaggi alla Chesapeake Energy Arena.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW ORLEANS PELICANS (-7.0 / 231.5)

MIN: Linea in calo per i comunque favoriti Timberwolves visto che le ultime notizie danno in dubbio Karl-Anthony Towns e contro i Clippers è arrivata la 7° sconfitta di fila (nonostante 34 punti di Andrew Wiggins) per una squadra in difficoltà che ha concesso 127.6 punti di media in questa striscia perdente.

NO: Ancora più lunga la striscia perdente dei Pelicans (13) che sono anche in back to back dopo un overtime visto che ieri hanno perso 101-108 OT contro i Nets nonostante 21 punti di Brandon Ingram (7/23 al tiro) e 20 di Jrue Holiday (9/28) che hanno tirato molto male. Si avvicina il recupero di Zion Williamson ma intanto dovrebbe rimanere fuori JJ Redick.

STATS: Karl-Anthony Towns segnò 28.0 punti di media nelle 4 sfide contro New Orleans lo scorso anno (2-2) ma come detto è in forse oggi. Over 11-4 negli ultimi precedenti tra Minnesota e New Orleans. I Timberwolves sono nel bel mezzo di una serie di 6 Over consecutivi. Linea O/U molto alta, del resto in questo momento queste sono due delle peggiori difese NBA.

DENVER NUGGETS-ORLANDO MAGIC (-9.5 / 203.0)

DEN: I Nuggets sono 11-3 in casa dove cercano la 4° vittoria di fila con un ritrovato Nikola Jokic da 23.7 punti, 10.5 rimbalzi e 7.3 assist nelle ultime 6 partite, oltre a un Will Barton da 18.8 punti, 8.3 rimbalzi e 4.0 assist nelle ultime 4. Sempre in forse Paul Millsap.

ORL: I Magic sono in back to back dopo la sconfitta di ieri nello Utah con 12 punti e 11 rimbalzi di Nikola Vucevic. D.J. Augustin ha segnato 19.5 punti di media nelle ultime 2.

STATS: Orlando ha perso 14 delle ultime 16 sfide al Pepsi Center (4-12 ATS) e in generale 7 sfide di fila contro i Nuggets

DALLAS MAVERICKS-BOSTON CELTICS (+2.0 / 218.5)

DAL: Altra bella sfida per i Mavericks, peccato non ci sia Luka Doncic infortunato. In sua assenza come prevedibile in sua assenza è salito in cattedra Kristaps Porzingis (26 punti e 12 rimbalzi) ma era meno prevedibile che Dallas potesse andare a vincere a Milwaukee senza la propria stella.

BOS: Dopo 4 vittorie sono arrivate 2 sconfitte di fila per Boston, compreso il 109-115 al TD Garden contro i 76ers nonostante altri 29 punti di Kemba Walker. Marcus Smart rimane out e si è fermato anche Robert Williams che ne avrà per 3 settimane. Qualche problema anche per Jayson Tatum che però dovrebbe recuperare.

STATS: Doncic segnò 34 punti contro i 29 di Walker ma ad avere la meglio in casa furono i Celtics per 116-106 lo scorso mese. Dallas ha però vinto 7 delle ultime 9 sfide in casa contro Boston.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS (-9.5 / 219.0)

POR: I Trail Blazers sono passati di misura a Phoenix con 27 punti di Damian Lillard ed è tornato a battere un colpo anche Carmelo Anthony (23 punti, 8/16 al tiro). Hassan Whiteside sempre in doppia doppia nelle ultime 7 prestazioni.

GSW: 9 sconfitte di fila per i Warriors (3-6 ATS) che hanno perso 29 turnover nell'indecente 79-100 contro i Kings. Anche oggi dovrebbe rimanere out Erik Paschall.

STATS: Paschall (34 punti+13 rimbalzi) fu determinante nel 127-118 di Golden State lo scorso mese.

FREE PICK NBA 18-12-2019

GURU NBA: Detroit Pistons-Toronto Raptors: RAPTORS -2.5 @1.80

Siakam, Lowry e Powell sono in grande forma al contrario dei Pistons che non hanno al meglio ne Drummond ne Griffin. In queste condizioni, anche se giochiamo a Detroit, credo che i Raptors potranno coprire questo handicap. Detroit di recente qui ha perso contro i Wizards concedendo 133 punti e i Pistons sono 0-5 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente.