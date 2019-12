Pronostici Basket NBA: Milwaukee Bucks-LA Lakers, LA Clippers-Houston Rockets e partite del 19/12/2019

Straordinaria giornata di NBA ieri, con l'all green di FraRiz (5-0) ma anche le ottime pick di Guru (5-2) che inoltre aveva consigliato anche 6 prestazioni giocatori nel podcast centrandone ben 4. Oggi sono in programma solo 4 sfide di Basket NBA, due delle quali però molto interessanti.

Analisi e Pronostici NBA del 19/12/2019

ATLANTA HAWKS-UTAH JAZZ (+6.0 / 224.5)

ATL: Hawks col peggior record a Est dopo le ultime 5 sconfitte compresa quella a NY dove hanno concesso 143 punti al peggior attacco NBA, quello dei Knicks, e nonostante altri 42 punti di Trae Young (4° volta da 30+ punti per lui nelle ultime 7 prestazioni).

UTA: I 30 punti a testa di Donovan Mitchell e Bojan Bogdanovic, i 12+19 rimbalzi di Rudy Gobert e i 16+12 rimbalzi di Joe Ingles hanno permesso ai Jazz di battere i Magic per la 3° vittoria di fila. Rientrato Mike Conley ma si è subito riaggravato il suo infortunio e non sarà disponibile per i prossimi giorni.

STATS: Atlanta ha vinto 3 delle ultime 4 sfide contro Utah, compreso il 117-114 alla State Farm Arena.

MILWAUKEE BUCKS-LA LAKERS (-4.5 / 225.0)

MIL: E' l'atteso big match che potrebbe essere anche un antipasto di Finals quello che va in scena al Fiserv Forum dove i Bucks hanno un record di 13-2 anche se di recente hanno fermato una lunga striscia vincente nel 116-120 interno contro i Mavs (senza Doncic) e dove non sono bastati 48 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Fuori Eric Bledsoe.

LAL: I Lakers hanno un record di 24-4, lo stesso dei Bucks, e sono 14-2 in trasferta dove però di recente anche loro hanno perso (102-106 nell'Indiana). Nell'ultima partita va detto che non c'era Anthony Davis che rimane in forse anche oggi (al suo posto 20 punti in 26 minuti di Dwight Howard), e anche Kyle Kuzma dovrebbe saltare la 5° partita di fila. Lebron James rimane il faro dei gialloviola anche se contro i Pacers non sono bastati i suoi 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist visto che non ha avuto supporto dal resto della squadra.

STATS: I Bucks sono riusciti a battere i Lakers 5 volte di fila con anche un 4-1 ATS nelle scommesse.

SAN ANTONIO SPURS-BROOKLYN NETS (-2.5 / 220.0)

SA: Il fortino di San Antonio non esiste più per gli Spurs, specialmente nelle scommesse (3-11 ATS in casa). Lunedì DeMar DeRozan ha segnato solo 12 punti nella sconfitta a Houston e coach Gregg Popovich lo ha anche messo in panchina. Ci sono rumors di trade per Derozan che sta segnando 20.9 punti, 5.6 rimbalzi e 4.7 assist di media.

BKN: I Nets arrivano dalla vittoria a New Orleans e stanno quasi andando meglio senza Irving (11-5) e con uno Spencer Dinwiddie da 24.3 punti e 7.4 assist di media in queste 16 partite al suo posto anche se nell'ultima ha tirato molto male da oltre l'arco (1/8) e ha combinato per un tremendo 3/20 da tre punti insieme a Taurean Prince e Garrett Temple Fortuna che c'era il Joe Harris (5/9 da oltre l'arco) che ci ha mandato anche in cassa con la prop bet sui punti (24). Jarrett Allen ha segnato la 9° doppia doppia delle ultime 12 partite (12 punti+14 rimbalzi).

STATS: Lo scorso anno a febbraio Brooklyn vinse 101-85 interrompendo così una striscia di 7 sconfitte consecutive contro San Antonio. A livello scommesse i Nets sono però 1-6 ATS negli ultimi viaggi al AT&T Center anche se abbiamo visto come quest'anno gli Spurs in casa siano tremendi nelle scommesse.

LA CLIPPERS-HOUSTON ROCKETS (-5.0 / 233.0)

LAC: I Clippers hanno un record interno di 14-1 (11-4 ATS) e sono 7-3 ATS nelle ultime 10 partite. LAC arriva dal 120-99 sui Suns con 24 punti di Paul George e 20 di Kawhi Leonard ma anche altri 20 dalla panchina per Lou Williams, tornato a disposizione da un infortunio come Patrick Beverley e oggi dovrebbe rientrare anche JaMychal Green a completare il quadro.

HOU: I Rockets sono passati 109-107 contro gli Spurs con 28 punti di un "umano" James Harden (4/17 al tiro) ma c'è un Russell Westbrook che ha segnato 27.0 punti di media nelle ultime 5 partite, senza dimenticare un Ben McLemore da 17.3 nelle ultime 9.

STATS: Harden ha segnato 42.0 punti di media nelle prime 2 sfide stagionali contro LAC con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa (122-119 per i Clippers allo Staples Center il 22 novembre), ma nelle scommesse ha sempre ripagato Houston (2-0 ATS).

FREE PICK NBA 19-12-2019

