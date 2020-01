Pronostici Basket NBA: Toronto Raptors-Portland Trail Blazers, LA Lakers-NY Knicks e partite del 07/01/2020

Torna la rubrica normale e quotidiana di Basket NBA dopo le feste natalizie e di fine anno dove abbiamo comunque seguito giorno per giorno la grande pallacanestro americana. Oggi sono in programma 6 partite e Toronto Raptors-Portland Trail Blazers è la sfida più interessante.

Analisi e Pronostici NBA del 07/01/2020

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS (+3.5 / 218.0

CLE: I Cavaliers hanno perso anche in casa contro Minnesota, 4° ko consecutivo (0-4 ATS), senza Kevin Love visibilmente frustrato, che vuole lasciare Cleveland. Si è fermato il rookie Kevin Porter Jr e oggi è in forse Tristan Thompson alle prese con un influenza.

DET: Solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite dei Pistons e nuovo problema fisico di Blake Griffin che ne avrà per lungo tempo. Oggi sono out anche Marcus Morris e Luke Kennard. Attenzione a Sviatoslav Mykhailiuk in doppia cifra punti in 6 delle ultime 7 prestazioni (14.2 di media nelle ultime 4 in cui ha sempre superato la linea di 11.5 punti proposta oggi).

STATS: Il 3 dicembre i Pistons hanno vinto 127-94 a Cleveland con 17 punti, 14 rimbalzi, 4 assist e anche 5 palle rubate e 4 stoppate di Andre Drummond. I Pistons sono però 2-6 ATS negli ultimi viaggi al Rocket Mortgage FieldHouse.

TORONTO RAPTORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS (-2.5 / 220.0)

TOR: I Raptors cercano di superare le difficoltà delle assenze e arrivano dal 121-102 a Brooklyn con 29 punti di Fred VanVleet che però si aggiunge agli indisponibili di Toronto dopo Pascal Siakam, Marc Gasol e Norman Powell, ma non è al meglio nemmeno Serge Ibaka.

POR: Portland buco nero nelle scommesse in questa stagione (14-21-2 ATS) ma anche nei risultati visto che è arrivata 1 sola vittoria nelle ultime 7 partite. Damian Lillard ha superato i 30 punti in 5 delle ultime 6 partite e in 7 delle ultime 10 prestazioni (oggi linea punti 26.5). Hassan Whiteside ha segnato 19.2 punti, 17.8 rimbalzi. 3.4 stoppate di media nelle ultime 5 partite (oggi linea P+R a 30.5 mentre le stoppate sono a 2.5). Rimane in forse CJ McCollum.

STATS: VanVleet segnò 30 punti anche nel 114-106 dei Raptors a Portland a novembre, ma come detto oggi non ci sarà e i Trail Blazers sono 7-3 ATS negli ultimi viaggi alla Scotiabank Arena.

BROOKLYN NETS-OKLAHOMA CITY THUNDER (+2.5 / 216.0)

BKN: Crisi senza fine per i Nets con 6 sconfitte di fila dopo l'89-101 di ieri contro i Magic (16 punti a testa per Spencer Dinwiddie e Joe Harris). Oggi dovrebbe tornare in campo Caris LeVert.

OKC: Al contrario dei Nets i Thunder sono una delle squadre del momento ma anche loro sono in back to back e ieri si sono arresi 113-120 a Philadelphia, nonostante 24 punti e 15 rimbalzi di Steven Adams (oggi linea P+R a 24.5 per il lungo di OKC) e 18 punti, ma con 9/25 al tiro, di Chris Paul. Dennis Schroder ha superato il ventello in 8 delle ultime 9 uscite (oggi linea a 20.5 punti).

STATS: I Thunder hanno sempre battuto i Nets nelle ultime 3 sfide e in 5 delle ultime 6 anche se a livello scommesse sono 1-4 ATS negli ultimi viaggi al Barclays Center.

MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES (-3.0 / 228.5)

MEM: Buon momento per i Grizzlies che rientrano dalle vittorie a LAC (120-114) e Phoenix (121-114) con una grande produzione in attacco. Memphis ha vinto 9 delle ultime 15 partite, arco di tempo in cui ha segnato 117.9 punti di media. In molti stanno giocando bene per i Grizzlies, io vi segnalo Jaren Jackson Jr che ha segnato 19.9 punti di media in queste ultime 15 partite (oggi linea punti a 18.5).

MIN: Nonostante l'assenza della stella Karl-Anthony Towns (in forse anche oggi), i Timberwolves hanno vinto 4 delle ultime 6 partite dopo aver interrotto una striscia di 11 sconfitte. In assenza di KAT attenzione a Gorgui Dieng che al suo posto ha segnato 22 punti, 13 rimbalzi e 6 assist nella vittoria di domenica a Cleveland.

STATS: Memphis ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro Minnesota, compreso il 137-121 di novembre al FedExForum. Attenzione a Over uscito in 7 degli ultimi 10 viaggi dei Timberwolves qui a Memphis.

PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS (-6.5 / 226.0)

PHX: I Suns arrivano dalla sconfitta interna contro i Grizzlies nonostante 40 punti di Devin Booker che cerca di entrare nella storia della franchigia di Phoenix con la 7° prova consecutiva da oltre 30 punti (oggi linea punti a 27.5). Di questa serie fanno parte anche i 32 punti segnati il mese scorso a Sacramento. Non solo Booker, attenzione anche a Kelly Oubre Jr che ha segnato 24.2 punti di media nelle ultime 5 partite (oggi linea a 18.5 punti).

SAC: I Kings tornano in trasferta dopo un 2-2 in 4 partite interne concluse ieri col 111-98 sui Warriors con 21 punti di Buddy Hield (oggi gliene sono richiesti 21.5 dalla linea punti). Bogdan Bogdanovic dovrebbe saltare la 3° partita di fila.

STATS: 4° scontro stagionale tra Phoenix e Sacramento. Nei primi 3 abbiamo visto Phoenix avanti 2-1 (anche 2-1 ATS e O/U 2-1). Attenzione ai Suns che sono 5-1 ATS dopo un giorno di pausa mentre i Kings sono 5-12 ATS in back to back e 0-4 ATS nelle uscite dopo una vittoria.

LA LAKERS-NY KNICKS (-13.0 / 220.5)

LAL: I Lakers sono a caccia della 6° vittoria consecutiva dopo il 106-99 sui Pistons con 24 punti, 11 rimbalzi e anche 8 stoppate di Anthony Davis (oggi linea 2.5 stoppate per il lungo di LAL) mentre LeBron James ha aggiunto una tripla doppia da 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. James ha servito 10+ assist in 7 partite di fila, tenendo una media di 12.6 (oggi linea 10.5 assist per King James). Oggi è in dubbio Avery Bradley.

NYK: I Knicks arrivano dalla sconfitta allo Staples Center sponda Clippers dove hanno però giocato bene nel 132-125 finale, con carrer high da 38 punti per Marcus Morris. Elfrid Payton dovrebbe rimanere out anche oggi.

STATS: I Knicks hanno vinto entrambe le sfide dello scorso anno contro i Lakers (2-0 ATS, O/U 2-0). NYK è anche 4-1 ATS negli ultimi viaggi in casa dei Lakers e queste squadre hanno sempre segnato Over nelle ultime 6 sfide. Io però oggi credo che i NYK possano tornare con i piedi per terra per una vittoria larga di James e soci.

