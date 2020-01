Pronostici Basket NBA: Boston Celtics-San Antonio Spurs, Dallas Mavericks-Denver Nuggets e partite del 08/01/2020

Mercoledì da 9 partite di Basket NBA che siamo andati ad analizzare dopo l'ottima giornata di ieri con 4-1 di Guru nelle scommesse tra free pick e canale VIP su Telegram. Oggi da non perdere Boston Celtics-San Antonio Spurs e Dallas Mavericks-Denver Nuggets ma anche Indiana Pacers-Miami Heat.

Analisi e Pronostici NBA del 08/01/2020

BOSTON CELTICS-SAN ANTONIO SPURS (-5.5 / 219.5)

BOS: I Celtics sono 14-2 in casa. Dopo 3 vittorie Boston si è fermata a Washington senza Kemba Walker in forse anche oggi. In sua assenza Jaylen Brown ha segnato 23 punti e 12 rimbalzi.

SAS: Gli Spurs sono 4-11 in trasferta ma arrivano dalla vittoria sui Bucks. DeMar DeRozan ha ridato col 64.8% dal campo nelle ultime 8 partite (oggi linea O/U punti a 20.5).

STATS: Jaylen Brown fu protagonista con 30 punti anche nel 135-115 dei Celtics a San Antonio a inizio novembre. Gli Spurs sono 13-3-1 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden.

CHARLOTTE HORNETS-TORONTO RAPTORS (+3.5 / 207.5)

CHA: Dopo 2 vittorie gli Hornets hanno perso nell'Indiana nonostante altri 28 punti di Terry Rozier che in 3 partite a gennaio ha una media di 29.0 punti col 53.7% al tiro (oggi linea 17.5 punti).

TOR: Back to back dopo la sconfitta di ieri contro Portland. Le assenze (Fred VanVleet, Marc Gasol, Pascal Siakam e Norman Powell) si fanno sentire. Nelle ultime 10 partite Serge Ibaka ha segnato 17.3 punti e 9.9 rimbalzi di media (linea P+R a 28.5).

STATS: Anunoby ha segnato 24 punti in 27 minuti nel 132-96 di Toronto contro Charlotte a novembre in casa (oggi linea punti a 11.5 per il lungo di Toronto). Gli Hornets sono 0-4 ATS nelle ultime prestazioni interne mentre i Raptors sono 5-0 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente ma come detto le assenze sono tante e il b2b non aiuta.

INDIANA PACERS-MIAMI HEAT (-1.0 / 209.5)

IND: I Pacers sono 15-4 in casa, hanno sempre in dubbio Brogdon ma Domantas Sabonis ha segnato la 29° doppia doppia stagionale con 18 punti+12 rimbalzi oltre a 36 punti di TJ Warren (22.0 di media nelle ultime 7).

MIA: Heat miglior squadra NBA in casa (17-1) ma normale in trasferta (9-9). Jimmy Butler non al meglio e in forse ma Goran Dragic ha segnato 29 punti dalla panchina nell'ultima uscita, e si avvicina il rientro di Justise Winslow.

STATS: Il 27 dicembre Miami ha vinto 113-112 contro Indiana in casa grazie ad un canestro all'ultimo di Dragic. Gli Heat non coprirono l'handicap portandosi 0-5 ATS negli ultimi precedenti contro i Pacers.

ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS (-10.5 / 220.5)

ORL: Nikola Vucevic ha segnato 24 punti ed è arrivato anche un lampo da Markelle Fultz con 25 punti nel successo sui Nets. Oggi la linea punti di Vucevic è a 19.5, quella di Fultz a 13.5 contro una delle peggiori difese NBA, Washington che in trasferta concede 121.6 punti di media.

WAS: La squadra più indecifrabile della lega arriva dalle vittorie a sorpresa su Nuggets e Celtics nonostante l'assenza di Bradley Beal (e non solo ultimo della lunga lista è Garrison Mathews) che rimane in forse ma Ish Smith ha segnato 29.5 punti di media nelle ultime 2.

STATS: Orlando ha vinto le prime 3 sfide stagionali segnando la bellezza di 124.7 punti di media contro i Wizards.

ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS (+8.5 / 237.0)

ATL: Gli Hawks arrivano dalla sconfitta contro i Nuggets dove nulla hanno potuto sotto canestro contro Jokic (47 punti concessi). Jabari Parker rimane out.

HOU: Attenzione a Clint Capela che arriva dal season high di 30 punti + 14 rimbalzi (23° doppia doppia stagionale) nel successo dei Rockets sui 76ers (oggi linea Punti solo a 14.5, mentre P+R sale a 30.5). James Harden ha aggiunto una tripla doppia con 44 punti, 11 rimbalzi e 11 assist (oggi linea P+R+A mostruosa a 57.5 per lui).

STATS: Ricordo ancora il 158-111 del 30 novembre per i Rockets con 60 punti di James Harden. Non a caso oggi il Barba ha una linea punti a 39.5. In quella partita per Atlanta Trae Young segnò 37 punti (oggi linea a 29.5). Houston ha vinto 5 sfide consecutive contro Atlanta.

DALLAS MAVERICKS-DENVER NUGGETS (-3.0 / 218.0)

DAL: Luka Doncic ha segnato 38 punti, 11 rimbalzi e 10 assist (9° tripla doppia stagionale) nel successo 118-110 dei Mavericks sui Bulls. Oggi ha una linea P+R+A a 48.5 anche se c'è qualche rumors sul rientro di Kristaps Porzingis dopo che è già tornato Tim Hardaway Jr.

DEN: 47 punti di Nikola Jokic e il season high di 28 punti di Will Barton hanno permesso ai Nuggets di battere Atlanta. Oggi Jokic ha una linea punti a 29.5. Male Gary Harris che ha tirato con 5/24 nelle ultime 2 partite (oggi linea punti a 11.5).

STATS: Nel 109-106 di ottobre a Denver i Mavericks hanno pareggiato il record di franchigia di 9 giocatori in doppia cifra di punti, con a sorpresa Kleber tra i migliori con 14, assieme ad Hardaway Jr che oggi ha una linea di 13.5 punti.

NEW ORLEANS PELICANS-CHICAGO BULLS (-5.0 / 223.0)

NO: Buon momento per i Pelicans che possono vincere la 7° partita nelle ultime 10 anche se arrivano dalla sconfitta contro Utah dove si sono ben battuti (126-128) con 35 punti di Brandon Ingram (oggi linea a 26.5) e altri 21 di Lonzo Ball, alla 4° prestazione consecutiva oltre il ventello (oggi linea a 14.5). Potrebbe rientrare Jrue Holiday anche se tutte le attese sono sempre su Zion Williamson (fissato per metà gennaio il suo esordio in NBA).

CHI: Lauri Markkanen è rientrato con 26 punti e 9 rimbalzi contro Dallas ma i Bulls hanno perso la 4° di fila (0-3-1 ATS). Oggi Markkanen ha una linea P+R a 25.5.

STATS: I Pelicans hanno vinto le ultime 4 sfide contro i Bulls ma nelle scommesse Chicago è 14-3-1 ATS negli ultimi viaggi allo Smoothie King Center.

UTAH JAZZ-NEW YORK KNICKS (-12.5 / 218.5)

UTA: I Jazz sono 13-3 in casa e sono una delle squadre più calde del momento dopo 6 vittorie di fila (11-1 nelle ultime 12). Altri 35 punti di Bojan Bogdanovic contro i Pelicans, per una media stagionale di 20.9 (oggi linea a 21.5). Nelle ultime 10 partite Rudy Gobert ha portato giù 16.0 rimbalzi di media (oggi gliene sono richiesti 14.5 non a caso).

NYK: I Knicks hanno perso le prime 3 partite di questo road-trip e ieri sono stati schiacciati 87-117 dai Lakers dopo aver ben giocato contro i Clippers. In queste 2 partite si è rivisto un positivo RJ Barrett da 21.5 punti di media ma ieri si è sentita la mancanza di Marcus Morris che aveva segnato 38 punti contro LAC e che rimane in forse anche oggi, così come Dennis Smith Jr.

STATS: I Jazz stanno ripagando anche gli scommettitori con 7-1 ATS nelle ultime partite anche se negli ultimi anni nelle scommesse ha battuto cassa NYK con 23-5 ATS nei precedenti contro Utah (14-3 ATS alla Vivint Smart Home Arena).

GOLDEN STATE WARRIORS-MILWAUKEE BUCKS (+13.5 / 220.5)

GSW: I Warriors hanno perso anche contro i Kings, 5° ko consecutivo e problemi per i due giocatori più importanti: Draymond Green e D'Angelo Russell che però dovrebbero aver recuperato per oggi (rimane in forse Kevon Looney).

MIL: Dopo la bella vittoria interna i Bucks hanno perso 104-126 a San Antonio con 24 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che ha tenuto uno 0/5 da oltre l'arco (oggi linea punti a 28.5 per il greco). Khris Middleton ha sparacchiato con 8/30 da tre nelle ultime 5 partite.

STATS: I Bucks sono 12-5-1 ATS nei precedenti contro i Warriors (9-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State).

