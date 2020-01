Pronostici Basket NBA: Philadelphia 76ers-Boston Celtics, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets e partite del 09/01/2020

Solo quattro partite in questo giovedì notte di Basket NBA, ma due di loro sono molto interessanti: Philadelphia 76ers-Boston Celtics a Est ed Oklahoma City Thunder-Houston Rockets a Ovest.

DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS (-7.0 / 220.0)

DET: Rematch a campi invertiti dopo il 115-113 dei Pistons a Cleveland l'altro giorno, con altri 24 punti di Derrick Rose nonostante l'infortunio che terrà fuori per lungo tempo Blake Griffin e i rumors di trade di Andre Drummond che oggi ha una linea P+R a 35.5 dopo i 23 punti+20 rimbalzi nell'ultima sfida contro Cleveland.

CLE: Problemi anche a Cleveland che ha perso 5 partite di fila (1-4 ATS) e contro i Pistons non sono bastati 30 punti di Kevin Love (oggi linea punti a 18.5 per lui) e i 15 rimbalzi di Tristan Thompson (linea rimbalzi a 10.5), altri due candidati a cambiare squadra prossimamente.

STATS: I Pistons hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Cavaliers, entrambe giocate a Cleveland. I Cavs sono 2-5 ATS negli ultimi viaggi alla Little Caesars Arena.

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS (-2.0 / 214.5)

PHI: I 76ers sono 17-2 in casa ma giocheranno questa importante sfida senza Joel Embiid. Ci sarà l'ex Al Horford che sta segnando solo 12.3 punti in questa stagione (oggi linea a 12.5 punti nonostante l'assenza di Embiid).

BOS: Ieri i Celtics hanno perso 114-129 in casa contro gli Spurs, con rientro ed espulsione di Kemba Walker. Jayson Tatum ha segnato solo 15.5 punti di media nelle ultime 2 partite (oggi linea punti a 19.5).

STATS: I 76ers hanno vinto le prime 2 partite stagionali contro Boston: 107-93 in casa ad ottobre e 115-109 al TD Garden il 12 dicembre nonostante un Gordon Hayward da 21.5 punti di media per i Celtics (oggi linea punti 16.5). I Celtics sono 6-1 ATS quando giocano da underdog; i 76ers sono 0-4-1 ATS nelle ultime partite. Boston è 11-4 ATS nei precedenti contro Philadelphia per quanto riguarda le scommesse.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS (+2.5 / 224.5)

MIN: I Timberwolves rientrano dalla sconfitta di Memphis e sono sempre senza Karl-Anthony Towns che oggi salterà l'11° partita consecutiva. Attenzione al rookie Jarrett Culver che arriva dal carrer high da 24 punti e ne ha segnati 15.8 nelle ultime 5 partite.

POR: I Blazers chiudono un road-trip di 5 partite con 2-2 al momento dopo la vittoria a Toronto col rientro di CJ McCollum che però ha segnato solo 10 punti (oggi gliene sono comunque richiesti 21.5 dalle linee punti dei bookmakers). Il migliore è stato Carmelo Anthony con 28 punti. In 23 partite da quando ha firmato con Portland, Melo ha segnato 16.5 punti di media (oggi linea 17.5 punti). Hassan Whiteside ha segnato 18.3 punti e 17.5 rimbalzi di media nelle ultime 6 partite (oggi linea P+R a 31.5 per il lungo dei Blazers).

STATS: Portland ha vinto le ultime 3 sfide contro Minnesota compreso il 113-106 interno del 21 dicembre nonostante 33 punti di Andrew Wiggins per i Timberwolves, ma dall'altra parte c'era un Damian Lillard da 29 punti (oggi linea a 26.5 punti per la stella dei Blazers).

OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKETS (+2.5 / 222.5)

OKC: Thunder squadra del momento con 10 vittorie nelle ultime 12 partite ed ottima specialmente in casa (12-6). In questa stagione OKC sta ripagando anche gli scommettitori con 25-12 ATS. Oggi non ci sarà Danilo Gallinari, ma Chris Paul arriva da una prova da 28 punti (oggi linea punti a 17.5 per CP3) e Steven Adams ha portato giù 16.3 rimbalzi di media nelle ultime 3 partite (linea rimbalzi a 11.5 per il centro di OKC).

HOU: Russell Westbrook ieri non ha giocato nel 122-115 ad Atlanta ma torna oggi per sfidare OKC dove ha passato 11 stagioni. Ieri è arrivata un altra tripla doppia di James Harden con 41 punti, 10 rimbalzi e 10 assist (anche oggi linea P+R+A molto alta a 48.5 per il Barba nonostante il back to back e il rientro di Westbrook). Bene anche Clint Capela con 22 punti + 22 rimbalzi (linea P+R a 26.5) ma questa notte ci attendiamo una bella sfida sotto canestro con Adams.

STATS: James Harden segnò 40 punti anche nel 116-112 del 28 ottobre per i Rockets in casa contro i Thunder. Houston è inoltre 8-3 ATS negli ultimi viaggi alla Chesapeake Energy Arena.

