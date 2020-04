Scommesse Basket NBA 2K: il Coronavirus ferma la stagione ma le stelle NBA come Durant si sfidano al videogioco. Chi vincerà? Booker il favorito, Sabonis il peggiore. Le quote su Sisal

Il Covid-19 ha fermato anche la regular season di Basket NBA ma 16 grandi stelle della pallacanestro americana da questa notte si scontreranno stile playoff fino alla finale di sabato 11 aprile.

Kevin Durant e le altre stelle della Pallacanestro a stelle e strisce si sfidano a NBA 2K

Da venerdì notte e fino a sabato 11 aprile 16 grande stelle della pallacanestro americana si sfidano al video gioco NBA 2K20, un piacevole passatempo anche per gli appassionati di basket orfani del loro sport preferito, ma anche per gli scommettitori visto che Sisal quoterà queste sfide virtuali. In palio oltre all'onore del successo ci sono anche 100 mila dollari che il vincitore potrà decidere a chi devolvere per l'emergenza Coronavirus. Le sfide potranno essere seguite in diretta anche su Twicht.

Il favorito per la vittoria finale è Devin Booker che si schiera però col seeds #5. Il seeds #1 è quello di Kevin Durant che è solo al 3° posto però nella lavagna per la vittoria finale, dietro anche a Deandre Ayton mentre il peggiore e più scarso col joypad in mano sembra essere Domantas Sabonis. Ecco le quote antepost dei book americani sulla vittoria finale (tra parentesi il seed):

Devin Booker (5) @4.50

Deandre Ayton (10) @6

Kevin Durant (1) @8

Derrick Jones Jr. (16) @9

Patrick Beverley (14) @9

Donovan Mitchell (4) @11

Trae Young (2) @13

Rui Hachimura (13) @15

DeMarcus Cousins (11) @17

Hassan Whiteside (3) @17

Montrezl Harrell (8) @17

Andre Drummond (6) @19

Harrison Barnes (15) @21

Michael Porter Jr. (12) @21

Zach LaVine (7) @21

Domantas Sabonis (9) @29

Il format è a playoffs con eliminazione diretta. Ecco le linee di Sisal sulle singole sfide del primo turno del venerdì notte:

Andre Drummond @2 - Demarcus Cousins @1.72

Devin Booker @1.42 - Michael Porter @2.75

Donovan Mitchell @1.50 - Rui Hachimura @2.40

Kevin Durant @1.57 - Derrick Jones @2.25

Montrezl Harrel @1.57 - Domantas Sabonis @2.25

Zach Lavine @2.25 - Deandre Ayton @1.57

Trae Young @1.57 - Harrison Barnes @2.25

Hassan Whiteside @1.57 - Patrick Beverley @2.25

Non si può certo dire che i video games non stiano aiutando a farci passare qualche ora in quarantena, ma anche a livello scommesse, specialmente negli States dove già da qualche giorno alcuni bookmakers di Las Vegas hanno messo insieme un vero e proprio palinsesto quotidiano con linee e quote su diverse partite che verranno in questo caso solo simulate (e non giocate da Players veri) su NBA 2K ma anche su Madden per il Football Americano NFL e su NHL 2K per l'Hockey. Anche in qui si può scommettere su queste simulazioni e si possono anche seguire in diretta su un apposito canale streaming su Twitch. La Formula 1 sta facendo la stessa cosa simulando i Gran Premi virtuali con alcuni piloti che hanno già accettato, come Lando Norris, e altri che si stanno aggiungendo.