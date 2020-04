Scommesse Basket NBA 2K20: quarti di finale, Trae Young supera Devin Booker come favorito per la vittoria finale. Attenzione a Beverley

Il primo turno del NBA 2K Players-Only Tournament, il torneo tra le stelle della NBA che si sfidano al più noto videogioco sulla pallacanestro, è andato in archivio. Rimangono in corsa 8 giocatori che si sfideranno ai quarti di finale prima di semifinali e finale di sabato.

Vediamo analisi e pronostici basket vincenti, anche se più che parlare di pallacanestro giocata oggi parliamo di videogames, e del più famoso su questo sport: NBA 2K20.

Quarti di Finale: gli accoppiamenti e le quote

Il primo turno è andato in archivio e rimangono in gioco 8 Players che si sfideranno martedì notte ai quarti di finale del NBA 2K Players-Only Tournament. Devin Booker apriva come grande favorito per la vittoria finale davanti a Deandre Ayton, ma Trae Young dopo aver stracciato 101-59 Harrison Barnes.

Attenzione anche a Patrick Beverley che ha vinto 84-54 Hassan Whiteside. In calo invece Ayton che ha vinto al primo turno, ma solo 57-41 contro Zach LaVine.

RISULTATI 1° TURNO

Harrell (Clippers) vs Sabonis (Pacers): 73-51

Mitchell (Nets) vs Hachimura (Lakers): 74-71

Booker (Bucks) vs Porter Jr. (Lakers): 85-75

Drummond (Lakers) vs Cousins (Nets): 101-49

Jones Jr. (Bucks) vs Durant (Clippers): 78-62

Ayton (Rockets) vs Zach LaVine (Heat): 57-41

Young (Bucks) vs Barnes (Lakers): 101-59

Beverley (Bucks) vs Whiteside (Nets): 84-54

Ai quarti di finale Trae affronterà proprio Ayton mentre Beverley se la vedrà con Drummond nella sfida più in bilico secondo le quote (anche Drummond ha vinto bene al primo turno contro Cousins). Ecco gli accoppiamenti (tra parentesi il seed) e di seguito le quote antepost per la vittoria finale di questo evento coperto anche a livello mediatico, e su cui si può scommettere con le quote Sisal sui matchup che riportiamo di seguito. Da notare come molti book abbiano idee differenti, per esempio a Las Vegas alcuni sportsbook favoriscono Beverly per la vittoria finale.

QUARTI DI FINALE

Derrick Jones Jr. (16) vs Montrezl Harrell (8): @1.60 - @2.20

Devin Booker (5) vs Rui Hachimura (13): @1.50 - @2.40

Trae Young (2) vs Deandre Ayton (10): @1.40 - @2.70

Andre Drummond (6) vs Patrick Beverley (14): @1.85 - @1.85

QUOTE VITTORIA FINALE

Trae Young @3

Devin Booker @3.50

Derrick Jones @5.50

Patrick Beverley @7.50

Rui Hachimura @7.50

Deandre Ayton @9

Andre Drummond @10

Montrezl Harrell @10

