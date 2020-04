Scommesse Basket NBA 2K20: chi la spunterà tra Harrell, Booker, Ayton e Beverley? Inizia anche il torneo di H.O.R.S.E

Siamo giunti alla fine del NBA 2K20 Players only che nel weekend decreterà il vincitore tra le stelle della NBA che si sono sfidate al videogioco più noto della pallacanestro americana. Ancora in gioco ci sono Harrell, Booker, Ayton e Beverley. Archiviato il torneo di NBA2K, è pronto un altro passatempo per le stelle della NBA, il torneo a distanza di H.O.R.S.E.

Vediamo analisi e pronostici basket vincenti, anche se più che parlare di pallacanestro giocata oggi parliamo di videogames, e del più famoso su questo sport: NBA 2K20.

Semifinali e Finali: chi vincerà il torneo NBA2k tra Harrell, Booker, Ayton e Beverley?

I quarti di finale del giovedì notte hanno visto alcuni risultati a sorpresa e sono usciti 2 dei principali 3 favoriti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale, ovvero Trae Young che ha perso 66-73 contro Deandre Ayton, e Derrick Jones Jr che si è arreso 66-71 contro Montrezl Harrell.

Rispettati i pronostici invece del favorito assoluto da inizio torneo: Devin Booker che ha superato 71-55 anche Rui Hachimura, così come Patrick Beverley che ha vinto la sfida super equilibrata contro Andre Drummond per 69-62. Beverly era il giocatore più snobbato dai bookmakers italiani che ancora prima dei quarti lo davano indietro nelle quote antepost per la vittoria finale (@7.50) mentre negli States molti altri bookmakers lo mettevano come favorito assoluto insieme a Booker.

Le semifinali che si giocheranno sabato notte saranno tra Montrezl Harrell-Devin Booker e tra Deandre Ayton-Patrick Beverley, praticamente una sfida tra Phoenix Suns (Booker e Ayton) e LA Clippers (Harrell e Beverley). Vi ricordo che ci sono anche molti canali in cui è possibile seguire in diretta questo evento di pallacanestro virtuale ma con campioni veri che si sfidano. Per esempio sui canali Social della NBA come Twitter, Twitch, YouTube e Facebook, ma c'è anche la copertura live televisiva di ESPN.

Nuovo passatempo (con quote) al via, il torneo di H.O.R.S.E.

Pronta una nuova sfida tra stelle (ed ex stelle) della pallacanestro americana, che si sfideranno ad eliminazione 2 contro 2 e a distanza in questo torneo di H.O.R.S.E. Il primo turno è in programma il 12 aprile con i quarti di finale, e si andrà fino alle sfide finali del 16 aprile.

QUARTI DI FINALE

Trae Young @1.44 - Chauncey Billups @2.60

Mike Conley Jr @1.20 - Tamika Catchings @4

Zach Lavine @1.62 - Paul Pierce @2.20

Chris Paul @1.33 - Allie Quigley @3

QUOTE VITTORIA FINALE

Trae Young @3

Chris Paul @3.75

Zach Lavine @5

Mike Conley @5.25

Paul Pierce @6.75

Chauncey Billups @8

Allie Quigley @10

Tamika Catchings @13

Un ultimo appunto, anche il Baseball Americano vuole il suo torneo virtuale, e oggi inizia MLB Players Tournament. 30 giocatori della Major League si scontrano in partite virtuali al videogioco, della durata di 3 inning. Si inizia subito col botto e la sfida tra i due favoriti per la vittoria finale: Blake Snell-Amir Garrett. Ecco tutti i giocatori con squadre di riferimento e quote anteposto per la vittoria finale di questo evento virtuale:

Arizona Diamondbacks Jon Duplantier @36

Atlanta Braves Luke Jackson @36

Baltimore Orioles Dwight Smith Jr. @36

Boston Red Sox Eduardo Rodriguez @21

Chicago Cubs Ian Happ @21

Chicago White Sox Lucas Giolito @36

Cincinnati Reds Amir Garrett @7

Cleveland Indians Carlos Santana @36

Colorado Rockies David Dahl @36

Detroit Tigers Niko Goodrum @36

Houston Astros Lance McCullers Jr. @21

Kansas City Royals Brett Phillips @36

Los Angeles Angels Ty Buttrey @21

Los Angeles Dodgers Gavin Lux @21

Miami Marlins Ryne Stanek @36

Milwaukee Brewers Josh Hader @36

Minnesota Twins Trevor May @7

New York Mets Jeff McNeil @21

New York Yankees Tommy Kahnle @21

Oakland Athletics Jesus Luzardo @36

Philadelphia Phillies Rhys Hoskins @21

Pittsburgh Pirates Cole Tucker @36

San Diego Padres Fernando Tatis Jr. @36

San Francisco Giants Hunter Pence @10

Seattle Mariners Carl Edwards Jr. @36

St. Louis Cardinals Matt Carpenter @36

Tampa Bay Rays Blake Snell @6.50

Texas Rangers Joey Gallo @36

Toronto Blue Jays Bo Bichette @36

Washington Nationals Juan Soto @36

