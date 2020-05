Scommesse Basket NBA: idea di ripresa della stagione da Disney World ad Orlando. Come cambieranno le scommesse sulla pallacanestro americana?

Torniamo a parlare di Basket NBA visto che la lega non sembra intenzionata ad annullare la stagione in corso, a costo di iniziare più tardi con l'annata 2021-22. Per settimane si è parlato di finire la stagione a porte chiuse tutti in un unica location. Le mete erano Bahamas e Las Vegas ma ora è uscita anche l'ipotesi Orlando, sfruttando il Disney World Resort.

Nuova idea per chiudere la stagione, il Disney World Resort di Orlando

La lega di Basket NBA non ne vuole sapere di annullare la stagione in corso, a costo di posticipare l'inizio della prossima regular-season 2021-22. La NBA continua a lavorare nella speranza di poter tornare sul parquet nelle prossime settimane, cercando di organizzare la conclusione della stagione col minor numero di spostamenti possibile e concentrando le squadre in un unico posto.

Si era spesso parlato di Las Vegas nei giorni scorsi e anche delle Bahamas ma nelle ultime ore sul tavolo del commissionar Adam Silver c'è anche l'ipotesi Orlando, al Disney World Resort, sfruttando le strutture e l’indipendenza del parco giochi della Florida. Nell’area sono presenti tre arene che permetterebbero di giocare in contemporanea, oltre a tante strutture d’allenamento in cui far alternare gli atleti e le squadre. Diverse reti televisive inoltre sono già equipaggiate per rendere disponibili le dirette e trasmettere le sfide senza grossi problemi.

Partite a porte chiuse senza tifosi, squadre concentrate in un unico posto, calendario modificato e probabilmente molto fitto. All'orizzonte le cose non sembrano facili nemmeno per gli scommettitori e amanti della palla a spicchi made in USA. Senza dubbio bisognerà ricalibrare alcuni fattori ma le incognite esistono anche per i bookmakers che saranno chiamati a fare le linee in tutto questo trambusto. Non è la prima volta che la NBA ci mette davanti a novità importanti che si riflettono sul campo, ma anche sulle analisi dei tipsters. Nella stagione del lockdown si giocarono i famosi back-to-back-to-back, ovvero 3 partite in 3 serate di fila. In quel caso il cambiamento ci portò bene, almeno a noi con le nostre scommesse. Chissà che non porterà bene anche in questo finale di stagione.

Gli ultimissimi rumors parlano inoltre dell'idea di cambio format per il finale di stagione, un format più breve per riuscire a terminare la regular season e con dei playoffs diversi dal solito. In questo scenario le 10 squadre peggiori fino a questo momento potrebbero non andare nemmeno in campo. Tra le ipotesi c'è infatti quella di giocare un mini torneo tra le squadre che sono a ridosso delle posizioni di playoffs, oppure congelare direttamente le classifiche alla data della sospensione, dando alle prime 16 l'accesso diretto ai playoffs, e lasciando ferme le altre 14 franchigie attualmente fuori dalle posizioni di post-season.

