Scommesse Basket NBA: le statistiche delle 22 squadre che riprenderanno la stagione il 31 luglio ad Orlando e i primi consigli per le scommesse

Finalmente ci siamo! In verità manca ancora più di un mese ma cè un piano, una location e anche un format per la ripresa e conclusione della stagione 2020 di Basket NBA che tornerà il 31 luglio da Disney World ad Orlando. Vediamo le 22 squadre che prenderanno parte a questa fase finale.

Anche oggi parliamo di Pronostici Basket NBA perchè come abbiamo già visto nello scorso articolo che il 31 luglio si torna in campo per finire la stagione 2020 con un format tutto nuovo e particolare che prevede 22 squadre: le 16 già in zona playoff più le sei squadre che, nelle due conference (Eastern e Western), si trovano a sei vittorie dalla zona qualificazione, quindi potenzialmente ancora in corsa.



A Ovest la situazione è ancora molto aperta per New Orleans Hornets, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, San Antonio Spurs mentre a Est troviamo i soli Washington Wizards. Si giocheranno otto partite di questa, chiamiamola regular season. Alla fine le prime 8 squadre andranno ai playoffs (ma prima ci sarà la sfida tra 8° e 9° per ogni conference, il cosiddetto play-in dove se l'8° vince la prima partita passa direttamente ai playoffs, mentre nel caso di vittoria della 9° classificata ci sarà un ulteriore partita tra queste due squadre per decidere chi andrà ai playoffs). Il format dei playoffs non dovrebbe cambiare con serie al meglio delle 7 partite con quarti, semifinali, finali di conference e le Finals in programma dal 12 ottobre.

Analisi e Statistiche Eastern Conference

A Est solo i Washington Wizards sono stati chiamati oltre alle 8 prime squadre della classifica che al momento vede i Milwaukee Bucks al comando e già certi di andare in post-season come Toronto, Boston, Miami, Indiana e Philadelphia. Al 7° posto troviamo i Brooklyn Nets a cui la pausa potrebbe aver fatto bene visto che potrebbe rientrare Kyrie Irving, ex Celtics, e approposito di Celtics, la franchigia di Boston è la migliore come rendimento nelle scommesse ATS e anche la migliore come Under mentre la squadra che è costata di più agli scommettitori è quella dei 76ers. La miglior squadra da Over a Est è invece quella di Miami seguita da Washington che ha un buon potenziale offensivo con Bradley Beal, un gran ritmo, ma anche una difesa inesistente, ottimo mix per partite a punteggi altissimi, anche se come rendimento da Over la franchigia della capitale paga le linee altissime accreditatele dai bookmakers rispetto agli Heat che hanno giocato mediamente su linee punti totali molto più basse di quelle dei Wizards.

Milwaukee Bucks (quota antepost @3.40)

Record 53-12

ATS 36-29-0 (55.4%)

Over/Under 30-34-1

Toronto Raptors (quota antepost @25)

Record 46-18

ATS 35-28-1 (55.6%)

Over/Under 34-29-1

Boston Celtics (quota antepost @21)

Record 43-21

ATS 38-23-3 (62.3%)

Over/Under 30-34-0

Miami Heat (quota antepost @28)

Record 41-24

ATS 33-30-2 (52.4%)

Over/Under 39-25-1

Indiana Pacers (quota antepost @100)

Record 39-26

ATS 34-28-3 (54.8%)

Over/Under 35-29-1

Philadelphia 76ers (quota antepost @28)

Record 39-26

ATS 28-33-4 (45.9%)

Over/Under 34-30-1

Brooklyn Nets (quota antepost @60)

Record 30-34

ATS 31-33-0 (48.4%)

Over/Under 31-32-1

Orlando Magic (quota antepost @250)

Record 30-35

ATS 31-32-2 (49.2%)

Over/Under 33-29-3

Washington Wizards (quota antepost @250)

Record 24-40

ATS 32-30-2 (51.6%)

Over/Under 37-26-1

Analisi e Statistiche Western Conference

Qui le cose si fanno molto più complicate visto che ben 13 delle 22 squadre che torneranno per il finale di stagione sono in Western Conference dove le due squadre di LA, Lakers e Clippers, assieme a Denver, Utah, Oklahoma City e Houston sono certe dei playoffs, e manca poco anche dai Dallas Mavericks per avere la certezza. Memphis al momento ha 3.5 partite di vantaggio su Portland (unica franchigia che aveva votato NO al ritorno della NBA da Disney World). Ancora più complicata la rincorsa dei New Orleans Pelicans che però proveranno a stare davanti almeno ai Blazers, per non parlare di Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

I Thunder sono la miglior squadra su cui puntare a Ovest in ATS e non solo visto che prima della pausa OKC era la squadra col miglior rendimento di tutta la lega. Il peggiore ce l'ha invece San Antonio. La squadra di Poppovich sta attraversando una stagione sotto tono e lo vediamo bene anche dai numeri nelle scommesse. I Dallas Mavericks sono la miglior squadra da Over a Ovest mentre un dato curioso è quello dei Rockets, miglior squadra da Under quest'anno.

Los Angeles Lakers (quota antepost @3.70)

Record 49-14

ATS 35-27-1 (56.5%)

Over/Under 30-33-0

Los Angeles Clippers (quota antepost @4.40)

Record 42-20

ATS 35-29-0 (54.7%)

Over/Under 29-34-1

Denver Nuggets (quota antepost @25)

Record 43-22

ATS 29-32-4 (47.5%)

Over/Under 30-34-1

Utah Jazz (quota antepost @30)

Record 41-23

ATS 30-32-2 (48.4%)

Over/Under 33-31-0

Oklahoma City Thunder (quota antepost @100)

Record 40-24

ATS 40-24-0 (62.5%)

Over/Under 30-33-1

Houston Rockets (quota antepost @13)

Record 40-24

ATS 29-35-0 (45.3%)

Over/Under 28-36-0

Dallas Mavericks (quota antepost @36)

Record 40-27

ATS 35-29-3 (54.7%)

Over/Under 40-27-0

Memphis Grizzlies (quota antepost @210)

Record 32-33

ATS 34-30-1 (53.1%)

Over/Under 30-35-0

Portland Trail Blazers (quota antepost @160)

Record 29-37

ATS 27-37-2 (42.2%)

Over/Under 37-29-0

New Orleans Pelicans (quota antepost @120)

Record 28-36

ATS 33-29-2 (53.2%)

Over/Under 36-28-0

Sacramento Kings (quota antepost @250)

Record 28-36

ATS 33-29-2 (53.2%)

Over/Under 34-30-0

San Antonio Spurs (quota antepost @210)

Record 27-36

ATS 25-37-1 (40.3%)

Over/Under 38-24-1

Phoenix Suns (quota antepost @250)

Record 26-39

ATS 29-35-1 (45.3%)

Over/Under 33-32-0

Altre news, aggiornamenti, contenuti extra e free pick le trovi sul canale TELEGRAM: IL PRESIDENTE SPORT USA. E' gratuito, entra subito.