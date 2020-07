Scommesse Basket NBA: le linee sulle partite alla ripresa dal 31 luglio ad Orlando. Si inizia col botto (Lakers-Clippers)

Escono le prime linee sulle sfide dei seeding games che si giocheranno dal 31 luglio sul campo neutro di Disney World ad Orlando anche se il coronavirus avanza in Florida e preoccupa la NBA. "La stagione rischia un nuovo stop", queste le parole del commissioner NBA Adam Silver. Andiamo comunque a vedere insieme le partite già in lavagna con tanto di statistiche, quote e prime idee sulle scommesse sulle 22 squadre ancora in corsa per l'anello in questa pazza stagione.

Parliamo di Pronostici Basket NBA con la stagione che riprenderà il 31 luglio a Orlando. Prima di iniziare il training-camp, la NBA ha testato tutti i giocatori delle 22 squadre che parteciperanno alla fase finale del campionato, riscontrando 16 casi di positività su 302, ossia il 5.3%. La maggior parte dei giocatori infettati è asintomatica, ma DeAndre Jordan, centro dei Brooklyn Nets, ha già dichiarato che, in seguito alla sua positività, non sarà presente a Orlando.

Prime linee e big match alla ripresa dal 31 luglio

La prima sfida in programma per la ripresa della NBA è fissata nella notte tra giovedì e venerdì 31 luglio, alle 00:30 italiane per la previsione con New Orleans Pelicans-Utah Jazz. I Pelicans di Williamson contro i Jazz di Gobert, tra i primi a risultare positivo al Coronavirus, con anche alcune critiche e polemiche. I Jazz aprono da underdogs con +2.0 punti di spread in appoggio mentre la linea O/U è fissata a 220.0 punti totali. I Pelicans sono squadra da punteggi alti, al contrario dei Jazz che sono più difensivi.

Naturalmente il piatto forte è alle 3 di notte con LA Clippers-LA Lakers. I Lakers di LeBron James ed Anthony Davis sono i favoriti assoluti per la vittoria dell'anello ma anche i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George possono sempre dire la loro. Il derby di LA è già andato in scena nell'Opening day e a Natale vinti dai Clippers, prima del successo di marzo dei Lakers, in partite in cui è sempre uscito Under con una media di 215.4 punti totali. Del resto i Lakers quest'anno sono tra le squadre che concedono meno punti (106.9) mentre i Clippers sono una delle squadre che fa tirare peggio gli avversari (43.6%). Under 218.5 potrebbe essere un early pick interessante, più dell'handicap molto risicato per i Lakers (-1.5) in una sfida in bilico.

Venerdì sera si torna in campo dalle 20.30 italiane con Orlando Magic-Brooklyn Nets. Problemi di positività per i Nets mentre i Magic giocano diciamo in casa e sono favoriti a -4.0. A seguire Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers, con i Blazers che sono stati l'unica squadra a votare contro la ripresa del campionato con questo format. Per la sfida contro Morant e compagni però i Blazers sono leggermente favoriti a -1.0. Alle 22 tocca invece a Washington Wizards-Phoenix Suns. Le chance dei Wizards sono quasi nulle (unica squadra oltre alle prime 8 a giocare questa fase finale a Est). I Suns sono favoriti a -3.5. Molto alta la linea O/U a 230.0 punti visto che i Wizards sono la squadra con i punteggi medi più alti (segnano molto in attacco con Beal alla guida ma non difendono).

Il piatto forte è alle 00.30 con Milwaukee Bucks-Boston Celtics. I Bucks di Giannis Antetokounmpo sono la miglior squadra a Est ma quest'anno i Celtics li hanno regolati in un paio di occasioni e con uno straordinario Kemba Walker da 32 e 40 punti segnati personalmente. I Bucks aprono favoriti con -5.0 punti di handicap ma attenzione alle sorprese visto che Boston in questa stagione ha un impressionante 14-4 ATS quando gioca da underdog.

Poco da dire su San Antonio Spurs-Sacramento Kings. I Kings stanno ricostruendo intorno alla stella di Fox mentre gli Spurs sono in calo totale e da tempo non registravamo una stagione così difficile per la squadra di Poppovich che in questa ripresa contro i Kings è sfavorita (+2.5). Alle 3 di notte riflettori puntati su Houston Rockets-Dallas Mavericks, la sfida tra James Harden e Luka Doncic. Il barba e soci sono leggermente favoriti con -1.5 punti di handicap. Linea O/U alta a 225.5 punti totali. Occhio al primo tempo. In questa stagione Houston è la squadra che segna di più nei primi tempi (59.9 punti), e al secondo posto c'è proprio Dallas (59.3). I Mavs sfidano la difesa dei Rockets che in questa stagione è tra le peggiori come punti concessi di media all'intervallo (58.1).

Passiamo a sabato sera, ore 19, con Miami Heat-Denver Nuggets. Miami inizia la seconda parte di stagione con un calendario tostissimo (Denver, Toronto, Boston e Milwaukee). I Nuggets quest'anno hanno avuto grande vantaggio quando giocavano in casa al Pepsi Center e potrebbero essere la squadra più penalizzata dal campo neutro di Orlando anche se per questa prima sfida i Nuggets sono leggermente favoriti a -1.0.

Alle 21.30 tornano subito in campo i Jazz in Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, e la prima uscita di OKC che apre sfavorita a +1.0. Nella notte ancora in campo LA Clippers-New Orleans Pelicans (Clippers a -5.5) mentre c'è l'esordio di due squadre a Est: Indiana Pacers-Philadelphia 76ers. Se a Ovest i Nuggets sono scontenti di non avere il fattore campo, a Est figuriamoci i 76ers che a Weels Fargo avevano un rendimento da titolo mentre in trasferta quasi da tank, davvero come mr.jeckyl e dr.hyde. Per la ripresa delle ostilità sul neutro di Orlando però Joel Embiid e compagni sono favoriti con -4.0 punti di handicap. Infine l'ultima partita in lavagna è Toronto Raptors-LA Lakers. Esordio anche per i canadesi campioni in carica che sfidano i gialloviola che vorrebbero prendere il loro posto quest'anno. I Lakers sono favoriti a -3.5.

Altre sfide interessanti nei primi giorni da Orlando (ma senza linee di handicap e O/U) sono: Houston Rockets-Milwaukee Bucks il 2 agosto (i Rockets da quando hanno ceduto Clint Capela concedono la bellezza di 51.5 punti di media nel pitturato e per i Bucks Giannis è dominante in area); New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies il 3 agosto (lo scontro tra i due migliori giovani che si contendono il titolo di rookie of the year: Ja Morant e Zion Williamson); Denver Nuggets-Portland Trail Blazers il 6 agosto (rematch delle semifinali di Western Conference dello scorso anno e Damian Lillard, leader di Portland, che ha nei Nuggets la sua bestia nera visto che ha tirato con un modesto 37.7% dal campo nelle ultime 7 sfide di regular-season contro Denver) e Philadelphia 76ers-Toronto Raptors il 12 agosto. I canadesi sono tra i migliori come rendimento in trasferta (23-9 con 16-15 ATS nelle scommesse) mentre come già detto i 76ers sono tremendi lontano da casa (record di 10-24 con 9-23 ATS nelle scommesse).

