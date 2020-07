Scommesse Basket NBA: prop bet e linee O/U vittorie sulla "regular-season" flash da 8 partite alla ripresa dal 31 luglio nella bolla di Orlando

Negli States la voglia di Basket NBA è tanta, anche se le notizie dal Covid-19 non sono incoraggianti. I bookmakers di Vegas non si perdono d'animo e hanno riformulato le linee O/U di vittorie anche se si giocheranno solo 8 partite prima dei playoffs in questo nuovo format a 22 squadra da Orlando. Vediamo queste strane linee e tutte le prop bet più strane sulla NBA.

Anche oggi parliamo di Pronostici Basket NBA in attesa del ritorno in campo dal 31 luglio ad Orlando. Oggi ci occupiamo delle linee O/U di vittorie stagionali anche se si giocano solo 8 partite, e tutte le prop bet particolari. Ne abbiamo parlato anche nella puntata #300 del nostro podcast su YouTube:

Linee O/U vittorie regular season anche se si giocheranno solo 8 partite

Quello del O/U vittorie in regular-season è uno dei mercati antepost più apprezzati e giocati negli States, e anche in Italia ha preso piede negli ultimi anni. A Vegas i bookmakers non hanno perso l'occasione di riformulare le linee O/U win anche se si giocheranno solo 8 partite per concludere la regular-seasona. Disney World di Orlando, dal 31 luglio, prima dei playoffs.

Su 8 partite da giocare le linee più alte sono quelle di Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers a 5.5 WIN mentre la linea più bassa è quella dei Washington Wizards a 2.0. Ad una prima occhiata mi piace l'UNDER 5.0 vittorie dei Philadelphia 76ers che quest'anno lontano da Weels Fargo Center sono stati un disastro.

Boston Celtics 5.5

Los Angeles Clippers 5.5

Los Angeles Lakers 5.5

Milwaukee Bucks 5.5

Philadelphia 76ers 5.0

Denver Nuggets 4.5

Houston Rockets 4.5

New Orleans Pelicans 4.5

Toronto Raptors 4.5

Dallas Mavericks 4.0

Indiana Pacers 4.0

Oklahoma City Thunder 4.0

Miami Heat 4.0

Utah Jazz 4.0

Memphis Grizzlies 3.5

Orlando Magic 3.5

Portland Trail Blazers 3.5

Sacramento Kings 3.5

San Antonio Spurs 3.0

Brooklyn Nets 2.5

Phoenix Suns 2.5

Washington Wizards 2.0

Ci sono anche scommesse più particolari. Ci viene chiesto se la stagione NBA col nuovo format riuscirà ad essere portata al termine. Il SI @1.40 è per fortuna l'opzione nettamente favorita rispetto al NO @2.70, ma non è nemmeno bassissima se andiamo a vedere, del resto la situazione Covid negli States non è positiva nel paese.

Si può giocare anche se una squadra avrà un record perfetto di 8-0 in questo finale di regular-season e il SI si gioca alto @5.25. Un pò più bassa l'opzione di una squadra che chiuderà 0-8 senza nemmeno una vittoria, opzione data @4.

Si accende già la sfida a distanza tra le due grandi favorite, i Milwaukee Bucks a Est e i Los Angeles Lakers a Ovest. Ecco le quote per le esatte vittorie di queste squadre in "regular season".

MILWAUKEE BUCKS WIN

6 @2.25

5 @2.40

7 @4.25

4 @6.50

8 @13

3 @19

2 @61

1 @151

0 @401

LOS ANGELES LAKERS WIN

6 @2.30

5 @2.40

7 @5.25

4 @5.50

3 @13

8 @15

2 @41

1 @126

0 @301

Vediamo ora il play-in tournament, discusso da anni dall'Associazione, e che nell'emergenza post codiv ha avuto la possibilità di essere testato, ovvero la serie speciale se tra 8° e 9° classificata dovessero esserci meno di 4 partite di differenza, per decidere così a chi andrà il seed 8 (se l'8° vince la prima partita passa direttamente ai playoffs, mentre nel caso di vittoria della 9° classificata ci sarà un ulteriore partita tra queste due squadre per decidere chi andrà ai playoffs, in pratica l'8° avrà due chance per battere la 9° per meritarsi la post-season).

In Eastern Conference non sarà facile ma potrebbe esserci il play-in tournament visto che i Washington Wizards potrebbero limare le 2 partite che servono rispetto ai Brooklyn Nets che si presentano alla ripresa in gravi condizioni senza Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Taurean Prince e Spencer Dinwiddie (praticamente solo Joe Harris e Caris LaVert sono rimasti i titolari a disposizione, occhio alle loro prestazioni), mentre gli Orlando Magic, supportati anche dal fattore campo (chiamiamolo così) potrebbero avere un vantaggio in questa corsa per assicurarsi i playoffs col seed 7. Le quote sono comunque alte a @5 per il SI al play-in tournament a Est, pure perchè i Wizards a loro volta sono stati decimati anche dai contagi. In particolare l'assenza del leader Bradley Beal e anche di Davis Bertans, rischiano di essere un bel problema per la squadra della capitale (in queste condizioni occhio al rookie Rui Hachimura tra le prestazioni personali).

A Ovest la situazione è più complicata e il play-in tournament dovrebbe essere una certezza, lo vediamo anche dalla quota sul SI @1.01 che parla da sola. Molti si aspettano la grande sfida tra rookie, Ja Morant vs Zion Williamson con Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans, ma anche i Portland Trail Blazers sono della corsa, anche se le assenze di Rodney Hood e Trevor Ariza potrebbero pesare su questa squadra abbastanza incostante lungo la stagione, nonostante Damian Lillard, ma anche CJ McCollum.

Vediamo anche le quote per la squadra esatta che si prenderà il seed 8 nelle varie conference:

EASTERN CONFERENCE SEED 8

Brooklyn Nets @1.40

Orlando Magic @3.00

Washington Wizards @19

WESTERN CONFERENCE SEED 8

Memphis Grizzlies @1.95

New Orleans Pelicans @3

Portland Trail Blazers @4.50

Sacramento Kings @11

San Antonio Spurs @51

Phoenix Suns @101

Chiudiamo con le Prop bet più strane sui punteggi che ci aspettano col nuovo format che concluderà questa stagione NBA.

PARTITA COL PUNTEGGIO PIU BASSO

OVER 84.5 @2.00

UNDER 84.5 @1.76

PARTITA COL PUNTEGGIO PIU ALTO

OVER 240.5 @1.90

UNDER 240.5 @1.90

MAGGIOR NUMERO DI PUNTI SEGNATI DA UN SINGOLO GIOCATORE

OVER 52.5 @1.90

UNDER 52.5 @1.90

