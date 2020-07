Pronostici Basket NBA: New Orleans Pelicans-Utah Jazz e LA Lakers-LA Clippers riaprono la stagione dalla bolla di Orlando

Torna la stagione di Basket NBA che sarà conclusa con format speciale dalla bolla di Disney World ad Orlando. Le prime sfide in campo giovedì notte sono New Orleans Pelicans-Utah Jazz e il derby di Los Angeles Lakers-Clippers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB del 28 luglio 2020. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi New Orleans Pelicans-Utah Jazz

I Jazz hanno avuto il primo positivo al Codiv, Rudy Gobert, e da allora tutto è andato peggiorando fino allo stop della stagione che riprende questa notte finalmente. Utah è senza Bojan Bogdanovic ma parliamo di una squadra che stava facendo bene prima della pausa, anche grazie al talento di Donovan Mitchell, e anche Mike Conley ha dimostrato di essere in forma. La difesa di New Orleans non è il massimo, specialmente contro le guardie, quindi attenzione a questi due.

Il grande dubbio dei Pelicans è ovviamente rappresentato da Zion Williamson che ha dovuto abbandonare la bolla di Orlando e non ha preso parte agli ultimi allenamenti e a 3 exhibition games (tutti comunque vinti dai Pelicans). Il gioco di Alvin Gentry è molto dispendioso e Zion potrebbe essere un pò in ritardo di preparazione, oltre a poter avere un minutaggio più basso rispetto al solito. New Orleans ha comunque altre armi offensive, Brandon Ingram su tutti.

In queste condizioni i Jazz rimangono comunque sfavoriti a +2.5 mentre la linea O/U si gioca molto alta a 225.0 punti totali (in salita). Del resto Utah e New Orleans sono Over 19-7 negli ultimi precedenti, compresi i 3 Over stagionali in cui abbiamo visto la bellezza di 257.33 punti totali di media. I Jazz sono avanti 9-4-1 ATS nei precedenti contro i Pelicans.

Analisi LA Lakers-LA Clippers

Grande attesa per la sfida tra le due migliori squadre di Western Conference. I Clippers arrivano però a questa sfida con tutti i dubbi legati a Lou Williams, Montrezl Harrell e Patrick Beverley (oltre a Ivica Zubac e Landry Shamet), 3 assenze che se confermate tolgono molto a LAC che si affiderà come non mai a un Kawhi Leonard apparso però poco preciso negli ultimi 2 exhibition games (9 su 38 al tiro con 3 su 21 da oltre l'arco). Visto il 24% al tiro di Kawhi, occhio a Paul George che sarà importante nell'attacco di LAC con le sue triple (10 su 19 nelle prime 3 sfide dell'anno contro i Lakers per PG).

I Lakers sono senza Rajon Rondo ed Avery Bradley ma possono contare su LeBron James apparso in forma e anche su Anthony Davis che probabilmente sarà recuperato e in campo, senza dimenticare Kyle Kuzma.



In queste condizioni i Lakers sono favoriti con -4.5 punti di handicap, e i gialloviola sono 7-3 ATS nelle ultime partite da favoriti. Linea O/U a 216.0 punti. Potrebbe essere appetibile l'Over ma non dimentichiamo che parliamo anche di due delle migliori difese NBA. Vero che l'assenza di Harrell e Zubac sotto canestro, oltre a quella di Beverley, uno dei migliori difensori NBA, toglie molto ai Clippers difensivamente, ma come detto non mi fido a prendere Over con queste due difese. Forse il -3.5 Lakers è la giusta via di mezzo.

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sul Baseball MLB, ma anche sugli altri sport usa in ripresa (NBA e NHL) oltre al calcio.