Pronostici Basket NBA: analisi e consigli per le scommesse sulla pallacanestro americana dal 31 luglio al 2 agosto

Fine settimana di Basket NBA alla ripartenza da Disney World di Orlando. Ci attende un weekend molto interessato con 6 partite in programma al venerdì, 5 al sabato e altri 6 match alla domenica.

Analisi e Free Pick NBA del 31 luglio 2020

Venerdì da 6 partite, al via nella prima serata italiana con Orlando Magic-Brooklyn Nets. Come prevedibile la quota per la vittoria dei Magic si è andata a sgretolare fino @1.31 (bravo Morfeo che su Telegram l'ha presa diversi giorni fa ancora @1.68). Questo perché i Nets sono tra le squadre con più problemi (Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, DeAndre Jordan). Caris LeVert (17.7 punti in stagione, 27.4 a marzo compresi i 51 contro Boston) e Joe Harris (13.9) saranno i giocatori di riferimento. I Magic dovrebbero recuperare Aaron Gordon oltre a Nikola Vucevic (19.5 punti, 11 rimbalzi). I Magic non sono il massimo a difendere da tre. Occhio al Over 2.5 Triple di Harris @2.45.

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies. I Grizzlies di Ja Morant (in corsa per il rookie of the year con 17.6 punti 6.9 assists), contro I Blazers di Damian Lillard che erano stati gli unici ad opporsi alla ripartenza. Per Portland oltre a Hood non ci sarà Trevor Ariza per problemi famigliari, e Jusuf Nurkic che non gioca da un anno e mezzo. Oltre ai soliti nomi, per Memphis occhio a Brandon Clarke che ha segnato il suo career best (27 punti) proprio contro i Blazers battuti 111-104 a febbraio.

Washington Wizards-Phoenix Suns. I Wizards potrebbero fare quasi da comparsa in queste 8 partite per una squadra senza tanti giocatori, compresa la stella, Bradley Beal. In questo scenario catastrofico per Washington potrebbe emergere il rookie Rui Hachimura (13.4 punti), oltre a Davis Bertans (15.4). Phoenix ritrova Ricky Rubio ed Aron Baynes anche se i giocatori di riferimento sono Deandre Ayton e soprattutto Devin Booker (26.1 punti, 4.2 rimbalzi e 6.6 assist di media stagionale). Booker potrebbe essere ancora più importante vista l'assenza di Kelly Oubre Jr (anche Dario Saric è in forse per un problema alla caviglia) e contro c'è la peggior difesa NBA, quella dei Wizards che concede 119.7 punti di media e a cui Booker ha segnato 27 punti con 8 rimbalzi e 2 assist nella vittoria dei Suns a novembre. La prop bet su Devin Booker Over 36.5 Punti+Rimbalzi+Assist @1.85 (stake 1) è la mia giocata principale di oggi come free pick (ma ho molte altre idee che trovate in esclusiva nel servizio PREMIUM).

La sfida di cartello è il big match a Est: Milwaukee Bucks-Boston Celtics. Milwaukee è prima a Est e ha il miglior attacco NBA (118.6 punti). Eric Bledsoe, Pat Connaughton e Marvin Williams sono in forse, ma Giannis Antetokounmpo ha già fatto vedere di essere pronto per riprendere alla grande. Boston ha tanti big su cui contare: Kemba Walker (21.2 punti), Jayson Tatum (23.6), Jaylen Brown (20.4) e Gordon Hayward (17.3). I Celtics potrebbero però faticare in area a contenere il greco, e attenzione anche a Brook Lopez visto che Boston concede 18.8 punti di media ai centri avversari. Boston si gioca sfavorita a +5.0, ma i Celtics hanno un ottimo 20-8 ATS quando sono underdogs, inoltre le squadre si sono divise la posta in palio nelle prime sfide di regular-season.

San Antonio Spurs-Sacramento Kings sono due squadre che cercano la rincorsa playoffs. E' stata un annata davvero difficile per coach Gregg Popovich che ha perso anche LaMarcus Aldridge (18.9 punti di media) ma c'è sempre DeMar Derozan e forse San Antonio è la squadra a cui ha fatto meglio questa lunga pausa. I Kings hanno molte armi come De'Aaron Fox, Harrison Barnes e Bogdan Bogdanovic, più Buddy Hield dalla panchina, ma Marvin Bagley III ha finito la sua stagione (non dovrebbe esserci nemmeno Alex Len). Sacramento è 6-0 ATS negli ultimi precedenti contro gli Spurs che oggi sono sfavoriti con +3.5 punti di handicap in appoggio, ma io non li vedo così sfavoriti. Secondo me potranno giocarsela.

Dallas Mavericks-Houston Rockets. Sfida per i playoff a Ovest con Houston che è senza Eric Gordon e ha avuto problemi anche con Russell Westbrook, anche se ovviamente il sorvegliato speciale sarà James Harden (34.4 punti di media). I Mavericks di Luka Doncic e Kristaps Porzingis sono 1-1 in stagione contro Houston, con i Mavs che vinsero l'unica sfida in cui c'era Doncic in campo, autore di 41 punti in quell'occasione. In questa stagione i Rockets sono incredibilmente la miglior squadra da Under della lega, anche per via delle alte linee che gli vengono affibiate dai book, come oggi (230.5) nonostante i Rockets siano anche Under 10-4-1 nei precedenti contro i Mavericks. In ogni caso sono il primo ad attendersi comunque una sfida ad alto punteggio.

Analisi e Free Pick NBA del 1 Agosto 2020

Analisi e Free Pick NBA del 2 Agosto 2020

