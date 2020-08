Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su LA Lakers-Utah Jazz e partite del 3 agosto 2020

Sono 6 le partite di Basket NBA dalla bolla di Disney World ad Orlando. L'appuntamento più atteso è LA Lakers-Utah Jazz su cui abbiamo dato anche la nostra free pick quotidiana, una prop pet (prestazioni giocatori) su Lebron James.

Analisi e Free Pick NBA del 3 Agosto 2020

6 partite in programma, la più interessante è quella più tarda su cui si concentra anche la nostra free pick (prop bet), ovvero LA Lakers-Utah Jazz. La giornata si aprirà in prima serata italiana (19.35) con Miami Head-Toronto Raptors e a seguire alle 22 ci sono anche OKC Thunder-Denver Nuggets e Washington Wizards-Indiana Pacers. A completare il quadro c'è la sfida tra Williamson e Morant, ovvero New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs.

🏀LA Lakers-Utah Jazz: LEBRON JAMES OVER 8.5 RIMBALZI @1.95 (stake 1)

LeBron James ha portato giù 11 e 10 rimbalzi nelle ultime 2 partite e potrà andare in doppia cifra anche oggi contro Utah su cui ha segnato 10 e 12 rimbalzi nelle prime 2 sfide dell'anno. I Jazz inoltre hanno concesso moltissimi rimbalzi nell'ultima sfida contro OKC.

