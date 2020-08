Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Portland Trail Blazers-Houston Rockets e partite del 4 agosto 2020

Oggi ci attendono 6 partite di Basket NBA al via alle 19.30 italiane con Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets. La nostra lente di ingrandimento è su Portland Trail Blazers-Houston con la free pick del giorno per quanto riguarda la pallacanestro americana.

Analisi e Free Pick NBA del 4 Agosto 2020

La prima partita in programma è Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets dove tutti si attendono una bella affermazione di Giannis Antetokounmpo e compagni, bookmakers per primi visto che danno i Bucks favoriti con -18.5 punti di handicap. Brooklyn è piena di assenze con solo LeVert ed Harris come giocatori di riferimento, entrambi out a loro volta (sono in forse anche Allen e Crawford oltre ai lungo degenti Beasley, Prince, Dinwiddie, Jordan, Chandler, Claxton ed ovviamente Irving e Durant tutti indisponibili), una situazione davvero difficile per i Nets.

Sacramento Kings-Dallas Mavericks. I Mavs sono favoriti con -5.5 punti di handicap visto che nonostante il ritorno di Porzingis con Doncic, Dallas ha perso le 2 partite alla ripresa, entrambe comunque combattute (149-153 OT contro Houston e 115-117 contro Phoenix). Stessa cosa per i Kings che hanno perso contro San Antonio e anche contro Orlando, oltre ad aver perso anche le ultime 2 sfide stagionali contro Dallas.

LA Clippers-Phoenix Suns. I Clippers sono chiamati a coprire -9.0 punti di handicap contro i Suns che però arrivano dalla vittoria su Dallas dopo il facile successo su Washington. I Clippers rimangono senza Lou Williams ed Harrell e dopo aver perso il derby con i Lakers hanno stracciato 126-103 i Pelicans con 28 punti di uno scatenato Paul George da oltre l'arco e 24 di Kawhi Leonard. LAC ha vinto le ultime 2 sfide stagionali contro Phoenix coprendo sempre l'handicap.

Indiana Pacers-Orlando Magic. I Pacers dopo il 127-121 sui 76ers ieri hanno giocato gestendo le for nel 111-100 su Washington firmato da altri 34 punti di Warren, davvero una bomba in questo rientro. Anche i Magic hanno vinto le prime 2 partite alla ripresa nella bolla della "loro" Disney World per una squadra che è 9-1 ATS nelle ultime partite. La brutta notizia per i Magic è l'infortunio di Isaac che ha finito la sua stagione mentre per Indiana dovrebbe tornare Oladipo lasciato a riposo ieri.

Miami Heat-Boston Celtics. 1-1 per I Celtics in questa ripresa, con Tatum (34 punti) e Brown (30) protagonisti della vittoria su Portland mentre agli Heat, dopo la vittoria sui Nuggets, non sono bastati 16 punti a testa di Butler e Crowder per battere Toronto. Nelle prime 2 sfide stagionali precedenti al lockdown doppia vittoria Celtics (con 2-0 ATS nelle scommesse).

🏀Portland Trail Blazers-Houston Rockets: ROCKETS -2.5 @1.75 (stake 1)

Nonostante l'assenza di Gordon i Rockets hanno prima battuto i Mavericks e poi hanno avuto la meglio anche sui Bucks nel 120-116 con Westbrook (31 punti) ed Harden (24) sempre a guidare la truppa di D'Antoni mentre i Trail Blazers prima hanno faticato nel 140-135 OT contro Memphis, e poi hanno perso 124-128 contro Boston. Nel doppio scontro di gennaio arrivarono 2 vittorie per Lillard e compagni, ma nel primo scontro vinsero i Rockets su cui vado anche oggi visto che sono rientrati bene dalla pausa e con il loro gioco d'attacco potranno mettere in seria difficoltà la difesa di Portland che ha concesso molto nelle prime 2 partite nella bolla.

