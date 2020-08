Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Boston Celtics-Brooklyn Nets e partite del 5 agosto 2020

Altre 6 partite di Basket NBA dalla bolla di Disney World ad Orlando. Ci occupiamo in particolare di Boston Celtics-Brooklyn Nets, due squadre in back to back. Ieri i Celtics hanno perso contro gli Heat mentre i Nets hanno sorpreso tutti con la vittoria sui Bucks.

Analisi e Free Pick NBA del 5 Agosto 2020

🏀Boston Celtics-Brooklyn Nets: SMART UNDER 24.5 PUNTI+RIMBALZI+ASSIST @1.85 (stake 1)

Boston in back to back, oggi Kemba Walker rimane a riposo, quindi il minutaggio di Marcus Smart dovrebbe crescere anche se Smart è più difensivo e ieri ha giocato 15 minuti con solo 1 rimbalzo a referto, nessun assist e soli 3 punti arrivati tutti in lunetta visto lo 0-5 al tiro. Anche in Nets sono in b2b e ieri hanno sorpreso tutti con la vittoria sui Bucks (Giannis però è rimasto a sedere nel 2° tempo dopo i 16 punti in 16 minuti del primo). Smart ha segnato un totale di 19 Punti+Rimbalzi+Assist sia nella prima che nella seconda sfida di regular Season contro i Nets, superando la linea solo nell'ultima sfida (14+6+10). Sulla linea 24.5 P+R+A però oggi gioco Under visto che Boston ha molti altri giocatori su cui affidarsi in attacco (Hayward, Brown e soprattutto Tatum).

