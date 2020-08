Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Phoenix Suns-Indiana Pacers e partite del 6 agosto 2020

Altre 6 partite dalla bolla di Orlando per il Basket NBA e il finale di "regular-season". Il big match è LA Lakers-Houston Rockets con la sfida tra James/Davis e Harden/Westbrook, ma per la nostra free pick ci occupiamo di Phoenix Suns-Indiana Pacers.

Analisi e Free Pick NBA del 6 Agosto 2020

La serata sarà aperta da Sacramento Kings-New Orleans Pelicans. I Kings sono 0-3 (1-2 ATS) nella bolla mentre i Pelicans dopo le prime 2 sconfitte si sono sbloccati nel 109-99 sui Grizzlies con 23 punti di Williamson, supportato dai 24 di Ingram. I Pelicans sono 5-1 ATS nei precedenti contro i Kings. I Pelicans si giocano con -4.5 punti di handicap (linea O/U 234.5 punti totali).

Milwaukee Bucks-Miami Heat. I Bucks hanno fatto lo scherzetto a molti scommettitori perdendo contro i Nets decimati, e lasciando Giannis Antetokounmpo in panchina tutto il 2° tempo (16 punti in 16 minuti), ma del resto nella bolla questo può accadere e non è la prima volta che vediamo il greco centellinato. Milwaukee non ha necessità di vincere, Miami già di più e lo ha fatto anche contro Boston nonostante l'assenza di Butler che rimane in dubbio anche oggi (come Dragic). A livello scommesse i Bucks sono 1-5 ATS nelle ultime partite. 0-4 ATS nelle uscite dopo un giorno di pausa mentre gli Heat sono 8-3 ATS nei precedenti contro Milwaukee. Oggi i book puntano comunque sul riscatto dei Bucks favoriti a -9.5 (linea O/U 221.5).

Dallas Mavericks-LA Clippers. Al contrario i Mavericks si sono sbloccati nell'ultima partita contro Sacramento, faticando 114-110 OT, prima delle 2 sconfitte al debutto nella bolla, e nonostante i grandi numeri di Doncic supportato da Porzingis e anche da Hardaway Jr. Dallas rimane comunque 0-3 ATS nelle scommesse nella bolla. Anche i Clippers sono 1-2 qui ad Orlando e arrivano dalla sconfitta contro i Suns nonostante 27 punti di Leonard e altri 23 di George. Rimangono però indisponibili Beverley e Harrell. I Clippers oggi sono comunque favoriti a -2.5 punti di handicap e sono avanti 4-1 ATS nei precedenti contro Dallas (Linea O/U 229.0).

Houston Rockets-LA Lakers. Dopo le prime 2 vittorie l'imbattibilità di Houston è terminata nel 102-110 contro Portland dove non sono bastati 23 punti di Harden, in una serata poco ispirata per i Rockets. I Lakers sono in back to back e anche per loro ieri è stata una serata che definire poco ispirata è un eufemismo nel 86-105 contro OKC con 19 punti e 11 rimbalzi di James, ma solo 9 punti di Davis alla sua peggior prestazioni dalla ripresa della stagione. I Lakers sono però 6-0 ATS negli ultimi back to back mentre i Rockets sono 0-4 ATS nelle uscite dopo una sconfitta. A complicare le cose per i Rockets c'è l'assenza di Gordon e anche Westbrook in forse (Lakers sempre senza Rondo e Bradley, in forse Howard). Oggi i Lakers sono leggermente favoriti a -1.5 (Linea O/U 227.5 in discesa).

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. In assenza di Harris, Barton e Murray (tutti in dubbio anche oggi così come Craig) è uscito un grande Porter Jr da 30 punti e 15 rimbalzi, ma Nikola Jokic è la costante di questa squadra con 25+11+4 dopo i 30+10+12 contro OKC e il 19+6+7 al debutto contro Miami. Insomma, i dubbi sui kg persi da Jokic sono stati spazzati via e dopo la sconfitta contro gli Heat i Nuggets hanno vinto le successive 2 partite. Anche Portland è 2-1 nella bolla e arriva dal 110-102 sui Rockets. I Trail Blazers sono 3-0-1 ATS nelle ultime partite, i Nuggets sono 1-4 ATS dopo una vittoria ma dominano 12-4-1 ATS nei precedenti contro Portland. Oggi I Blazers sono però favoriti con -4.0 punti di handicap (Linea O/U 231.5).

🏀Phoenix Suns-Indiana Pacers: PACERS @1.80 (stake 1)

T.J. Warren miglior marcatore NBA nella bolla di Orlando (altri 32 punti contro i Magic), con Indiana che è ancora imbattuta con record di 3-0 dalla ripresa, proprio come Phoenix, quante sorprese! Chi andrà 4-0? Secondo i bookmakers saranno i Pacers dati a -2.5, ma la motivazione a Booker e soci non manca, oltre all'ottima forma con cui sono rientrati in campo (Linea O/U 229.5). Indiana è sempre senza Sabonis ed è in forse anche Brogdon ma migliora il minutaggio di Oladipo, un ottima notizia per i Pacers. Phoenix sempre senza Baynes. I Pacers sono 5-0-1 ATS nelle ultime partite, i Suns 5-1 ATS. Dalla parte di Indiana però il rendimento nelle scommesse degli ultimi precedenti contro Phoenix (6-0 ATS). Io sono d'accordo, vedo meglio i Pacers difensivamente, con un Warren in stato di grazia e un Oladipo in crescita. Per me sarà Indiana a portarsi sul 4-0 nella bolla.

