Pronostici Sport Americani: analisi e scommesse sul weekend del 8-9 agosto 2020 su Basket NBA, Baseball MLB e Hockey NHL

Rubrica del fine settimana che riunisce i 3 grandi sport americani in campo l'8 e 9 agosto 2020. Ovviamente continua il finale di stagione di Basket NBA dalla bolla di Orlando, così come l'Hockey NHL da Toronto ed Edmonton mentre la stagione corta di Baseball MLB procede tra molte difficoltà.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Sport USA.

Analisi e Pronostici Sport USA 8 Agosto 2020

🏀BASKET NBA

5 partite di Basket NBA dalla bolla di Orlando. Si inizia alle 19.05 con Portland Trail Blazers-LA Clippers. A seguire Denver Nuggets-Utah Jazz alle 21.35 mentre nella notte si continua con Indiana Pacers-LA Lakers, Miami Heat-Phoenix Suns e Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks. Oggi vi proponiamo una prop bet che potete leggere in anteprima sul nostro profilo INSTAGRAM BETTING MANIAC così da non perdere eventuali valori di quota o cambiamenti di linee che spesso accadono.

🏀Portland Trail Blazers-LA Clippers: LILLARD OVER 29.5 PUNTI @1.87 (stake 1)

I Trail Blazers ci credono, la motivazione non manca e il loro giocatore principale, Damian Lillard, ha segnato 45 punti con 12 assist contro 125-115. Potrà arrivare al trentello anche contro LAC molto probabilmente priva del suo miglior difensore, Patrick Beverley (out anche Harrell). Lillard sta segnando 31.2 punti di media nella bolla.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️Chicago White Sox-Cleveland Indians: INDIANS @1.85 (stake 1)

Ieri i White Sox hanno vinto 2-0 alla prima, ma oggi vado sulla tribù che ha qualcosa in più al via con Zach Plesac che sta tenendo un 1.80 ERA, 0.53 WHIP dopo i primi 2 start (17 strikeouts in 15 innings). Plesac ha anche ottimi numeri contro la lineup dei White Sox che oggi è anche priva di 3 elementi importanti (Edwin Encarnacion, Nomar Mazara e Tim Anderson). Sul monte di lancio bullpen day per Chicago con Matt Foster al via, ottimo da rilievo, ma da starter potrebbe non essere la stessa cosa.

🏒HOCKEY NHL

Solo due partite oggi ma molto interessanti: Philadelphia Flyers-Tampa Bay Lightning e Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights. Ci occupiamo di quest'ultima con due idee:

🏒Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights: AVALANCHE @1.88 (stake 0.5)

🏒Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights: OVER 5.5 @1.90 (stake 0.5)

Avalanche per il primo seed in Western Conference con alla guida Nathan MacKinnon. I Golden Knights sono un ottima squadra, hanno vinto 11 delle ultime 13 partite e stanno andando forte in attacco nonostante l'assenza di Max Pacioretty, per questo non sono da sottovalutare, e per questo consiglio Over 5.5 in questa sfida, ma mi piace anche il successo degli Avalanche che secondo me hanno qualcosa in più e hanno sempre battuto Vegas negli ultimi 4 confronti diretti. Meglio anche i portieri di Colorado, anche se c'è incertezza su chi inizierà, da entrambe le parti. Per Vegas Marc-Andre Fleury (playoffs: 1-0, 4.00 GAA, .765 SV%) e il nuovo arrivato Robin Lehner -(1-0, 3.02 GAA, .893 SV%) stanno facendo staffetta, come Philipp Grubauer (1-0, 1.01 GAA, .969 SV%) e Pavel Francouz (1-0, 0.00 GAA, 1.000 SV%) che è partito nell'ultima contro Dallas dove ha segnato uno shoutout. In entrambi i casi meglio i portieri degli Avalanche.

Analisi e Pronostici Sport USA 9 Agosto 2020

