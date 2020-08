Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Los Angeles Lakers-Denver Nuggets e partite del 10 agosto 2020

5 partite di Basket NBA dalla bolla di Orlando questo lunedì. Siamo agli sgoccioli della regular-season ma i verdetti non sono stati ancora dati. Una cosa è già certa, il primato a Ovest di Lebron James e compagni, che alla ripresa però non stanno giocando benissimo. Proprio su LA Lakers-Denver Nuggets si concentra la free pick del giorno.

Analisi e Free Pick NBA del 10 Agosto 2020

La giornata inizia alle 20.35 italiane con Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder. I Suns si giocano con -7.0 punti di handicap e hanno un perfetto 5-0 (anche 5-0 ATS nella bolla) mentre OKC è in back to back dopo il 121-103 contro i Wizards con 20 punti di Gallinari. In prima serata anche Utah Jazz-Dallas Mavericks. I Jazz si giocano con -7.5 punti di handicap anche se Mitchell è in forse. I Mavericks sono 1-4-1 ATS nei precedenti contro Utah.

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors è la grande sfida a Est, con i Bucks favoriti a -6.0. Milwaukee ha perso 3 delle ultime 4 partite ma i Raptors sono in back to back dopo il 108-99 di ieri sui Grizzlies. I Raptors arrivano da 6 Under consecutivi. Miami Heat-Indiana Pacers è un altra bella sfida a Est con Miami favorita a -3.5 (dovrebbe rientrare Butler mentre Indiana ha in forse l'uomo del momento, Warren). I Pacers sono 5-1 ATS nei precedenti contro gli Heat.

🏀Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: NUGGETS +6.5 @1.72 (stake 1)

Lakers certi del 1° posto in Western Conference e non hanno grande motivazione. Oggi potrebbe riposare Anthony Davis che comunque non arriva da una grande prestazione nella sconfitta contro Indiana (8 punti con 3-14 al tiro). Potrebbe non essere l'unico a riposare. Lebron James ha giocato per 35 minuti contro i Pacers. Dalla ripartenza i Lakers hanno segnato appena 100.8 punti tirando malissimo da oltre l'arco. I Nuggets hanno superato i Jazz 134-132 OT con 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di un ispirato Jokic, 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di Murray e anche Porter Jr che continua a giocare alla grande con 29.3 punti di media nelle ultime 4 partite in cui Denver ha portato a casa 3 vittorie (3-1 ATS). Con +6.5 punti di spread in appoggio vado sui Nuggets.

