Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers e partite del 11 agosto 2020

Vediamo le 7 partite di Basket NBA in programma dalla bolla di Orlando, con un occhio di riguardo su Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers per il nostro pronostico quotidiano sulla pallacanestro a stelle e strisce (doppia free pick su O/U punti totali e una prop bet sulla prestazione di Damian Lillard).

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi e Free Pick NBA del 11 Agosto 2020

La giornata inizia alle 19.05 italiane con Orlando Magic-Brooklyn Nets e un ora più tardi si gioca San Antonio Spurs-Houston Rockets. Alle 22.30 tocca a Philadelphia 76ers-Phoenix Suns. Alle 23 Memphis Grizzlies-Boston Celtics. Nella notte si chiude con Washington Wizards-Milwaukee Bucks e Sacramento Kings-New Orleans Pelicans.

🏀Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers: OVER 237.5 @1.72 (stake 1)

🏀Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers: LILLARD OVER 38.5 PUNTI+ASSIST @1.83 (stake 0.5)

I Trail Blazers hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. I Mavericks hanno vinto 136-132 OT contro i Bucks nonostante avessero tenuto a riposo i loro big, Luka Doncic (33.4 punti, 11.6 assist e 11.6 rimbalzi di media nella bolla) e Kristaps Porzingis che potrebbero tornare in campo oggi riposati. Ai Blazers non manca il potenziale d'attacco con un Damian Lillard eccezionale con 45 punti contro Denver e altri 51 contro Philadelphia nell'ultima partita (in mezzo i 22 contro LAC dove lo avevamo preso come prop bet). Andiamo anche oggi ma a mezzo stake con Over 38.5 Punti+Assist di Lillard che sta superando questa linea solo con i punti (39 di media) e che nell'ultima sfida contro Dallas segnò 47 punti e 8 assist. Portland ha sempre in dubbio Hassan Whiteside ma ha ritrovato pureun positivo Nurkic, senza dimenticare McCollum. Portland sta tirando col 43% da oltre l'arco ma anche Dallas ha un super potenziale offensivo e col quintetto riposato potrà segnare molto anche oggi. Andiamo con Over nonostante la linea alta, visto che comunque entrambe le difese stanno concedendo abbastanza. I Mavs sono O/U 4-2 nella bolla.

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio.