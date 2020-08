Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Houston Rockets-Indiana Pacers e partite del 12 agosto 2020

Questo mercoledì 12 agosto 2020 ci aspettano 4 partite di Basket NBA. Come free pick ci concentriamo su Houston Rockets-Indiana Pacers dandovi una prop bet su James Harden.

Analisi e Free Pick NBA del 12 Agosto 2020

Il mercoledì di Basket NBA inizia all 22.05 con Houston Rockets-Indiana Pacers su cui si concentra anche la nostra free pick. Nella notte dalle 00.35 si susseguono Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder-Miami Heat e Denver Nuggets-LA Clippers.

🏀Houston Rockets-Indiana Pacers: HARDEN OVER 46.5 PUNTI+RIMBALZI+ASSIST @1.86 (stake 0.5)

I Rockets sono in back to back dopo la sconfitta di ieri dove James Harden è rimasto in panchina a riposo. Le ultime news danno il Barba in campo oggi, alternato a Russell Westbrook che invece sarà tenuto a riposo oggi nonostante i 28 minuti scarsi giocati ieri. Mezzo stake perché potrebbe rientrare Eric Gordon e anche il minutaggio di Harden potrebbe essere contenuto oggi. Nell'ultima uscita il barba ha segnato 32 punti + 8 rimbalzi e 7 assist in 32 minuti contro i Kings, 2° volta di fila che supera la linea P+R+A (32+8+12 contro i Lakers) per uno dei migliori marcatori nella bolla (33.4 punti) e in generale in questa stagione NBA (34.3 punti con anche 6.5 rimbalzi e 7.5 assist). Anche Indiana ha i suoi problemi, non dovrebbe giocare T.J. Warren e sono in forse Victor Oladipo e Malcolm Brogdon. La motivazione è certamente minore, ma chissà se il Barba vorrà rispondere alla prova mostruosa di Lillard. Come detto in questo periodo è difficile fare stime per via dei minutaggi che possono essere bassi ma mezzo stake lo piazzo su Harden che nel precedente stagionale contro Indiana ha segnato 44+8+5!

