Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks e partite del 13 agosto 2020

Giovedì da 7 partite di Basket NBA al via già dalle 18.05 italiane con Boston Celtics-Washington Wizards. Va detto che molte squadre stanno facendo turnover selvaggi in attesa dell'inizio della post-season vera e propria visto che non hanno nulla da giocarsi e vogliono risparmiare i big, e questo si riverbera negativamente anche nelle scommesse.

Analisi e Free Pick NBA del 13 Agosto 2020

Alle 18.05 italiane si inizia con Boston Celtics-Washington Wizards. I Celtics lasciano a riposo praticamente tutto il quintetto ma questo non gli impedisce di essere comunque favoriti a -2.0 contro Washington. Partita ingiocabile. Stessa cosa potrebbe essere per LA Lakers-Sacramento Kings con i gialloviola che hanno in dubbio Lebron James e Anthony Davis. Sacramento però è senza il suo miglior giocatore, De'Aaron Fox.

Phoenix Suns-Dallas Mavericks è più interessante visto che Booker e compagni sono la squadra del momento, ancora imbattuta nella bolla di Orlando (7-0) e con un Devin Booker in splendida forma. Dall'altra parte c'è Luka Doncic che però non dovrebbe avere al suo fianco Porzingis (le possibili assenze di Dallas non si fermano qui). I Suns si giocano a -7.5.

Utah Jazz-San Antonio Spurs. Jazz senza Mike Conley e Rudy Gobert, Spurs senza l'infortunato Aldridge ma per il resto Poppovich dovrebbe schierare i migliori, compreso Demar Derozan, e San Antonio è favorita con -8.0 punti di handicap da coprire.

Orlando Magic-New Orleans Pelicans sarà un altra partita senza tanti grandi interpreti. Williamson, Ingram e Holiday assenti per i Pelicans; Gordon e Fournier out per Orlando (oltre all'infortunato Isaac). I Magic si giocano a -4.0 perché sulla carta hanno qualcosa in più con Vucevic, Augustin e Fultz dalla panchina, una pensata che avevamo fatto anche noi contro i Nets decimati, ma Orlando è riuscita lo stesso a perdere 96-108 in quell'occasione, quindi lasciamo stare.

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers. I Trail Blazers hanno la possibilità di completare una grande rimonta verso i playoffs a Ovest e oggi sono favoriti con -10.5 punti di handicap da coprire. Portland arriva dal 134-131 sui Mavs con uno straordinario Damian Lillard da 61 punti. I Nets anche oggi dovrebbero giocare con le seconde (quasi terze) linee visto che oltre ai pezzi grossi infortunati (Durant, Irving e Jordan) anche LeVert, Harris ed Allen non è detto che giocheranno. Oggi Lillard ha una linea punti a 36.5 se credete in un altra super prova della stella di Portland.

🏀Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: GRIZZLIES @1.83 (stake 0.5)

Continua a calare la quota sui Grizzlies che aprivano sfavoriti a +3 e ora si giocano a -2.5. Bene per chi si è mosso in anticipo visto che come prevedibile la quota su Memphis sarebbe andata a scendere con i Bucks senza Giannis Antetokounmpo espulso per la testata a Wagner. Sono in forse anche Bledsoe, DiVincenzo, Ilyasova e Middleton oltre a Matthews infortunato. I Grizzlies hanno fatto molto male alla ripresa, ma con tutte queste assenze dei Bucks potrebbero giocarsela, visto che Milwaukee non ha esigenza di vincere, e magari non giocherà alla morte una partita del genere. Taylor Jenkins conosce bene i Bucks e ha fatto da assistente fino allo scorso anno a coach Mike Budenholzer con cui c'è un grande rapporto. Stake basso perché giocare sui Grizzlies in questo periodo non è mai facile, e non prendere quote sotto @1.70 (su Marathon si trova ancora una quota @1.83 ma è destinata a scendere anche li). Lasciate stare anche gli handicap.

