Pronostici Sport Americani: analisi e scommesse sul weekend del 14-15-16 agosto 2020 su Basket NBA, Baseball MLB e Hockey NHL

Ci attende un interessante fine settimana con gli sport USA. Venerdì chiude la regular-season di Basket NBA e sabato c'è lo scontro per i playoffs tra Portland-Memphis. In Hockey NHL continuano le serie dei quarti di finale di conference mentre col Baseball MLB procede la stagione veloce da 60 partite.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Analisi e Pronostici Sport USA 14 Agosto 2020

🏀BASKET NBA

Ultima giornata della regular-season veloce di NBA dalla bolla di Orlando con praticamente tutti i verdetti già dati. Si inizia all 19.30 con Toronto Raptors-Denver Nuggets e all 22.05 Indiana Pacers-Miami Heat. Nella notte si continua con LA Clippers-Oklahoma City Thunder e Houston Rockets-Philadelphia 76ers. Non abbiamo free pick da dare per quest'ultima giornata in cui giocheranno molte riserve. Aspettiamo le partite che contano.

⚾️BASEBALL MLB

Calendario pieno da 15 partite MLB che inizieranno alle 23.05 con Baltimore Orioles-Washington Nationals e si chiuderanno alle 03.45 con San Francisco Giants-Oakland Athletics. In mezzo tante sfide interessanti come lo scontro di interleague di LA con Angels-Dodgers. La nostra free pick si concentra su:

⚾️Houston Astros-Seattle Mariners: OVER 8.5 @1.99 (stake 1)

La lineup di Houston è un po affaticata dalle assenze, ma il rientro di George Springer è importante mentre al via sul monte di lancio ci sarà Framber Valdez (0-2, 2.04 ERA, 1.08 WHIP) che non è male, ma il problema di Houston è stranamente il bullpen in questo avvio di 2020, per non parlare dei rilievi di Seattle a loro volta catastrofici, e lo abbiamo visto anche nel 4-7 di ieri contro uno dei peggiori attacchi MLB, quello dei Rangers. Houston ha vinto 3 delle prime 4 sfide stagionali, tutte da Over (11.25 total runs di media) e oggi per Seattle non aiuta il fatto che ci sia Yusei Kikuchi (0-1, 5.28 ERA, 1.30 WHIP) al via. Kikuchi sta lanciando male e per soli 5 IP di media (quindi molto spazio al sopra citato bullpen) e in 5 start in carriera contro Houston non ha grandi numeri (0-2, 6.46 ERA). Gli Astros segnano 5.56 runs di media in casa, ma i Mariners rispondono bene con 5.20 runs in trasferta. La linea 8.5 è attacabilissima.

🏒HOCKEY NHL

5 partite delle serie dei Conference Quarterfinals. Si inizia in prima serata con Colorado Avalanche-Arizona Coyotes. A seguire Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens, St.Louis Blues-Vancouver Canucks, Washington Capitals-NY Islanders e Calgary Flames-Dallas Stars. Ecco la nostra free pick:

🏒Washington Capitals-NY Islanders: OVER 5.5 @2.28 (stake 0.5

Mi prendo qualche rischio ma la quota è golosa dopo il 4-2 NYI di gara 1 in cui gli Islanders hanno creato moltissime azioni pericolose (53) surclassando anche il comunque buon lavoro dell'attacco di Washington (34) che ritrova il suo miglior interprete, John Carlson, senza dimenticare che in molti si aspettano anche la sveglia di Alexander Ovechkin che non sta giocando benissimo, ma parliamo di un giocatore da 48 gol in 68 partite stagionali. Dovrebbe giocare anche Lars Eller per i Capitals. In porta Braden Holtby (1-3, 2.50 GAA, .907 SP) non è stato solido come al solito in gara 1 (.852) e Semyon Varlamov (4-1, 1.81 GAA, .930 SP) ha ottimi numeri nei playoffs, ma contro Washington in carriera ha sempre concesso tanto (1-2-0, 3.39 GAA .896 SP) e come detto i Capitals hanno le armi per segnare. Gli Islanders sono Over 3-0-1 nelle ultime partite, i Capitals sono Over 10-2 contro squadre di Metropolitan e Over 6-0 nei playoff games da favoriti. Oggi Washington si gioca favorita @1.84 e sono in molti a pensare che potranno portare la serie sul 1-1, io non sono della stessa idea e i miei Islanders mi stanno sorprendendo anche se oggi non me la sento di espormi su un altra loro vittoria. Con una pistola puntata alla testa andrei comunque su NYI tra le due. Tornando ai gol, sempre Over negli ultimi 4 confronti diretti. Prendiamo la quota di valore, ma come sempre investimento contenuto.

Analisi e Pronostici Sport USA 15 Agosto 2020

Analisi e Pronostici Sport USA 16 Agosto 2020

