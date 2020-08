Pronostici Basket NBA: iniziano i playoffs, analisi e scommesse sulle 4 partite del 17 agosto 2020

Finalmente si inizia a fare sul serio col First Round dei playoffs di Basket NBA dalla bolla, anche se si sono visti accenni di pallacanestro vera nel play-in vinto da Portland contro Memphis (e che ci ha mandato in cassa doppiamente con i nostri pronostici sulla NBA!).

Analisi e Free Pick NBA del 17 Agosto 2020

Denver Nuggets-Utah Jazz

Una delle serie più in bilico apre i playoffs NBA dalla bolla di Orlando dove le squadre si sono già affrontate confermando il grande equilibrio (134-132 Denver dopo un doppio overtime). Nikola Jokic ha tenuto una media di 29+12+9 contro Utah quest'anno, ed è il giocatore di riferimento di Denver che ha trovato anche un ottimo Michael Porter JR (22.0 punti e 8.6 rimbalzi di media col 42% da tre a Orlando, oltre ai 23 punti e 11 rimbalzi anche nel precedente contro Denver) che sarà importante più che mai visto che Jamal Murray è rientrato ma ha giocato poco e sono in forse anche Gary Harris e Will Barton. Pure Utah ha problemi nel backcourt con Mike Conley che ha lasciato la bolla per la nascita del figlio, ed è in forse anche Emmanuel Mudiay (sempre out Bojan Bogdanovic). Ci sarà però Donovan Mitchell mentre Rudy Gobert dovrà cercare di limitare Jokic sotto canestro (Utah è una delle squadre che concede più rimbalzi).

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Serie senza storia sulla carta anche se i Nets hanno sorpreso positivamente nella bolla nonostante tante ed importanti assenze (5 vittorie su 8 con 6-2 ATS nelle scommesse). Ora però ci sono i campioni in carica, i Raptors di Pascal Siakam, miglior difesa dalla ripartenza, con giocatori di esperienza come Kyle Lowry e Marc Gasol in ottima forma e la crescita di Anunoby, VanVleet e Powell. Caris LeVert sarà il riferimento di Brooklyn assieme a Joe Harris da oltre l'arco ma come detto scalfire la difesa dei canadesi non sarà semplice. Allo stesso tempo però anche per Toronto non sarà semplice coprire l'handicap di -10.5 punti anche se i Nets a livello difensivo sono tremendi a confronto di Toronto che potrà chiudere questa serie con uno sweep da 4-0 grazie anche alla superiorità corale del quintetto e di una panchina che produce moltissimo.

Boston Celtics-Philadelphia 76ers

Bella serie a Est, abbastanza equilibrata anche se vedo qualcosa in più per Boston visto che Philadelphia è senza Ben Simmons. Certo per i Celtics sono da valutare le condizioni di Kemba Walker e Gordon Hayward ma ci sono anche Jayson Tatum e Jaylen Brown su cui puntare, oltre a coach Brad Stevens. Dall'altra parte Joel Embiid è l'uomo su cui girano i 76ers, assieme ad un buon supporting cast con Tobias Harris e Richardson oltre al grande ex Al Horford. Theis e Kanter potrebbero non riuscire a reggere Embiid (inoltre Theis è anche in forse). Celtics che dalla ripresa stanno tirando molto bene da tre e producono 118.9 punti di media. Anche i Sixers sono pericolosi da oltre l'arco ma difensivamente lasciano molti dubbi. Queste squadre hanno combinato per 238 punti di media nella bolla, quindi occhio a Over anche se sono in molti ad aspettarsi una sfida a basso punteggio.

LA Clippers-Dallas Mavericks

Altra bella serie che vede i Clippers favoriti ma i Mavericks di Luka Doncic (32 punti e tripla doppia di media nella bolla) e Kristaps Porzingis potranno vendere cara la pelle e vincere qualche partita anche se al netto delle assenze la squadra di coach Doc Rivers rimane superiore con Kawhi Leonard (27.1 punti, 7.1 rimbalzi, 4.8 apg) e Paul George (21.5, 5.7, 3.9) più il rientro di Montrezl Harrell e Lou Williams dalla panchina (in rientro anche Patrick Beverley). Oggi i Clippers sono chiamati a coprire -6.0 punti di handicap per una squadra che è 7-1 ATS nelle ultime sfide contro avversari di Western Conference. Dallas è 2-6 ATS dalla ripresa e una di queste sconfitte è arrivata proprio nel 111-126 contro LAC, con Doncic limitato a "soli" 29 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.

