Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su LA Lakers-Portland Trail Blazers e partite playoffs del 18 agosto 2020

Un inizio migliore di playoffs NBA con i nostri pronostici non poteva esserci (6-2) e oggi si giocano le altre 4 partite del First Round. Si inizia alle 19.30 italiane con Milwaukee Bucks-Orlando Magic ma il piatto forte c'è nella notte con LA Lakers-Portland Trail Blazers.

Analisi e Free Pick NBA del 18 Agosto 2020

Milwaukee Bucks - Orlando Magic

Serie senza storia sulla carta, con i Bucks che potranno sweepare (4-0) gli avversari. I Bucks hanno vinto 7 delle ultime 8 sfide contro i Magic che non potranno contare su diversi giocatori (Al-Farouq Aminu, Jonathan Isaac, Michael Carter-Williams e Mo Bamba) oltre ad Aaron Gordon in forse. Per Milwaukee c'è solo Wesley Matthews in forse. Giannis Antetokounmpo è stato espulso nell'ultima partita contro i Nets, ma rimane ovviamente il giocatore di riferimento dei Bucks. Servirà però il miglior supporting cast dai vari Bledsoe, Middleton e Brook Lopez mentre tutte le assenze di Orlando rendono ancora più importante il ruolo di Evan Fournier che in 4 sfide stagionali ha segnato 20.5 punti di media contro i Bucks anche se ha giocato poco nella bolla.

Indiana Pacers - Miami Heat

Confronto equilibrato con i Pacers che sono 6-2 (anche 6-2 ATS) nella bolla mentre Miami è 3-5 (2-5 ATS) anche se una delle 2 sconfitte di Indiana è stata proprio il 92-114 del 10 agosto contro Miami che oggi ha il solo Derrick Jones Jr in forse. Anche Indiana è al completo visto che c'è solo un problema al piede per T.J. Warren, il miglior marcatore dei Pacers nella bolla (31 punti di media rispetto ai 18.7 nel resto della stagione), anche se dovrebbe giocare (e magari migliorare i soli 12 punti con 5-14 al tiro contro Miami). Indiana sta rendendo poco anche dalla panchina (31.1 punti di media), non ci sarà Domantas Sabonis, Victor Oladipo sta segnando solo 16 punti di media col 40% dal campo alla ripartenza e anche Turner non sta rendendo molto sotto canestro. Occhio a Bam Adebayo per Miami che chiaramente ritrova anche il suo miglior giocatore, Jimmy Butler.

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder

Altra serie molto equilibrata con gli ex James Harden e Russell Westbrook che sfidano i Thunder di Chris Paul in un incrocio tra giocatori unico, ma oggi non ci sarà Westbrook che lascerà il Barba a guidare con Eric Gordon, Ben McLemore ed Austin Rivers altre armi offensive a disposizione di Houston che gioca fuori area e non ha centri, e gli converrà avere questo atteggiamento con P.J. Tucker e Robert Covington ad agire da lunghi questa notte contro OKC che si affida ad un ottimo rimbalzata come Steven Adams che potrebbe fare la differenza nel pitturato e a rimbalzo. Houston gioca sul tiro da tre, ma i Thunder sono stati tra i migliori in difesa da tre punti (30.4%), un bel malus per la squadra di coach Mike D’Antoni, oltre alla fatica che potrebbero fare sotto canestro e l'assenza di Westbrook. Coach Billy Donovan potrà affidarsi anche a Schroeder e Danilo Gallinari, autore di una stagione eccellente (19 punti di media col 40% da tre).

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers

I Trail Blazers hanno speso molto per rimontare fino ai Playoffs, ma almeno hanno giocato solo una partita ai play-in contro i temibili Memphis Grizzlies. I Lakers hanno chiuso al comando a Ovest con LeBron James ed Anthony Davis a dominare, ma non hanno impressionato per nulla nella bolla. Portland, guidata dallo straordinario Damian Lillard, supportato da C.J. McCollum, sta facendo la differenza da tre in attacco, ma non dimentichiamo la solida difesa perimetrale dei Lakers. Sotto canestro ci sarà una bella sfida con AD contro Jusuf Nurkic ed Hassan Whiteside (Zach Collins ha qualche problema fisico), ma Portland nella bolla è stata la squadra che ha concesso più punti ai centri avversari.

