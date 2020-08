Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su LA Clippers-Dallas Mavericks e partite playoffs del 19 agosto 2020

Dopo un martedì di sorprese (le sconfitte di Bucks e Lakers in gara 1 contro Magic e Trail Blazers), oggi si continua con gara 2 delle 4 sfide che invece ci avevano fatto andare molto bene con le scommesse sull'inizio dei Playoffs di Basket NBA.

Analisi e Free Pick NBA del 19 Agosto 2020

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Dominante 134-110 dei Raptors alla prima contro i Nets. Come previsto Chris Levert è stato il sorvegliato speciale dell'ottima difesa canadese, e si è trasformato in assistman (15) che però non sono bastati ad evitare la sconfitta di Brooklyn che pagano ovviamente le tante assenze, nonostante le buone prove di Joe Harris e Timothe Luwawu-Cabarrot. Troppo poco contro i campioni in carica che oltre alla difesa hanno segnato 134 punti con l'attacco, nonostante un Pascal Siakam da soli 18 punti, ma una grande prova corale con tutto il quintetto in doppia cifra, guidato da un Fred VanVleet (30 punti + 11 assist) che quando inizia la post-season si accende sempre. Oggi Toronto è chiamata a coprire -11.5 punti di handicap, ma per quanto visto in gara 1 potrebbe anche farlo, oltre ad essere 6-1-1 ATS quando deve coprire spread in doppia cifra.

Denver Nuggets-Utah Jazz

I Nuggets hanno ritrovato Jamal Murray e con Nikola Jokic hanno vinto 135-125 in overtime gara 1 contro Utah. Hai Jazz non è bastato un Donovan Mitchell da record (57 punti) ma si è fatta sentire l'assenza di Mike Conley e una panchina che si sta scoprendo poco profonda e che ha prodotto 10 in meno rispetto alle riserve di Denver che pure sconta le assenze di Will Barton e Gary Harry in forse anche oggi. Jokic ha vinto il confronto con Rudy Gobert (solo 7 rimbalzi) e un altro problema di Utah è stata la difesa che ha concesso il 54% da oltre l'arco ai Nuggets che col rientro di Murray hanno migliorato molto il rendimento da tre. Denver oggi è favorita con -4.5 punti di handicap mentre la linea O/U rimane abbastanza contenuta (217.5) nonostante gara 1 e nonostante l'Over 19-6-1 nelle ultime partite dei Nuggets.

Boston Celtics-Philadelphia 76ers

I Celtics hanno vinto 109-101 gara 1, ma hanno perso per infortunio alla caviglia un giocatore importante come Gordon Hayward che in un qualche modo pareggia il conto con Ben Simmons, il grande assente dei 76ers che come prevedibile si sono affidati a Joel Embiid (26 punti + 16 rimbalzi) su cui gira tutta la squadra di coach Brett Brown, anche se i Celtics sotto canestro non sembrano avere le armi giuste per limitarlo. Boston ha però Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker, oltre a Marcus Smart dalla panchina. L'assenza di Hayward fa comunque scendere di un punto pieno la linea di handicap per Boston che si gioca a -4.5 . I Celtics sono 13-5 ATS nei precedenti contro Philadelphia.

🏀LA Clippers-Dallas Mavericks: OVER 227.5 @1.78 (stake 1)

L'espulsione di Kristaps Porzingis in gara 1 ha fatto discutere e i Mavericks hanno perso 118-110 contro i Clippers che hanno recuperato tutti i protagonisti col rientro di Patrick Beverly e Montrezl Harrell anche se a guidare sono stati i soliti: Kawhi Leonard (29 punti, 12 rimbalzi e 6 assist) e Paul George (27 punti). PG si è preso ben 11 triple realizzandone 4 e il problema di Dallas è la difesa, una delle peggiori nella bolla (126.8 punti concessi di media). Dall'altra parte invece LAC ha un ottima difesa e oltre a Beverly ha anche un altro dei migliori difensori NBA, Leonard, che scommetto proverà a limitare Luka Doncic dopo i 42 punti segnati dalla giovane stella dei Mavericks in gara 1 dove però ha anche perso la bellezza di 11 palle. 11 turnover sono tantissimi anche se il talento e l'importanza di Doncic non si discutono. Non a caso oggi ha una linea turnover a 5.5 molto alta. I Clippers sono favoriti con -5.5 punti di handicap e la linea O/U si gioca a 229.5 punti totali. Avevo pensato a Under punti di Doncic, ma con linea a 30.5 punti non è facile giocargli contro con Dallas che avrà il coltello tra i denti, e quindi non è facile ragionare nemmeno sul handicap, (anche se vedo meglio LAC). L'investimento lo facciamo su Over. Dopo i 228 punti di gara 1 potremmo avvicinarsi intorno ai hai 230 punti totali anche questa volta (il 6 agosto ne abbiamo visti altri 237).

