Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers e partite playoffs del 21 agosto 2020

Oggi si giocano le gare 3 di Toronto Raptors-Brooklyn Nets, Denver Nuggets-Utah Jazz, Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers su cui si concentra la nostra free pick quotidiana per quanto riguarda i playoffs di Basket NBA del 21 agosto 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi e Free Pick NBA del 21 Agosto 2020

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

I Raptors sono avanti 2-0 nella serie. Dopo i 244 di gara 1 solo 203 punti in gara 2. La difesa di Toronto è un punto di forza ma anche offensivamente i canadesi hanno molto da dare se il tiro da tre funzionerà come al solito, con tanti possibili protagonisti e un ottimo gioco di squadra. Penso a Siakam, Lowry, Powell, Ibaka e ovviamente Fred VanVleet davvero ottimo da quando è iniziata questa serie in cui ha segnato 27.0 punti e 10.5 assist di media. Toronto è chiamata a coprire -10.5 punti di handicap (1-1 ATS al momento nella serie) mentre la linea O/U è scesa da 223 a 220.0 punti totali (O/U 1-1 nella serie).

Denver Nuggets-Utah Jazz

Serie sul 1-1 con i Nuggets che hanno deluso nel 105-124 di gara 2 con altri 30 punti di Donovan Mitchell dopo i 57 di gara 1. Denver non sta trovando armi difensive per limitare la stella dei Jazz che rimangono con in dubbio Mike Conley. Problemi anche per Denver con in forse Gary Harris e senza Will Barton. Nonostante questo i Jazz rimangono leggermente sfavoriti con +1.5 punti di spread in appoggio (Utah è 10-3 ATS nelle ultime partite da underdog). Al momento la serie è in parità anche nelle scommesse (1-1 ATS) mentre la costante è Over (O/U 2-0 con 244.5 punti totali di media) ma la linea anche oggi è abbastanza bassa a 218.5.

Philadelphia 76ers-Boston Celtics

Niente da fare per i 76ers che senza Ben Simmons non riescono a tenere il passo di Boston che ha dimostrato di poter vincere anche senza Gordon Hayward. 128-101 in gara 2 senza Hayward, ma ci hanno pensato Jayson Tatum (33 punti), Kemba Walker (22) e Jaylen Brown (20). I 76ers hanno molte meno armi rispetto ai C's, anzi sono letteralmente dipendenti da Joel Embiid (34+10 rimbalzi anche in gara 2). Boston oltre a vincere sta anche convincendo nelle scommesse (2-0 ATS) mentre è in parità il rendimento sui punti (O/U 1-1). Oggi i Celtics sono chiamati a coprire -5.5 punti di handicap (linea in crescita). Boston domina 14-5 ATS negli ultimi precedenti contro Philadelphia.

🏀Dallas Mavericks-LA Clippers: DONCIC OVER 30.5 PUNTI @1.94 (stake 1)

Dopo i 42 punti nella sconfitta di gara 1, Luka Doncic ha segnato 28 punti in gara 2 dove è stato in campo meno di mezzora per problemi di falli, ma i Mavericks hanno comunque vinto 127-114 riportando la serie contro LAC in parità. Con Kristaps Porzingis a supporto, Dallas è stata capace di vincere una sfida non semplice contro i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George, che hanno recuperato Montrezl Harrell mentre Patrick Beverley è nuovamente in forse (Reggie Jackson al suo posto in gara 2). La squadra di Rivers ha però anche Lou Williams dalla panchina. Insomma gli assi nella manica non mancano a LAC che oggi è favorita con -5.0 punti di handicap. I Clippers sono però solo 9-23 ATS nelle partite di Playoffs da favoriti. Alta anche la linea O/U a 232.5 punti totali. Io mi concentro sulla prop bet di Luka Doncic Over 30.5 Punti. Come detto, Luka ha segnato 42 punti in gara 1 ed è sceso a 28 in gara 2, ma per problemi di falli (pensate che aveva segnato 22 punti nel solo primo tempo!). E' lui la stella a cui i Mavericks si affidano per combattere in questa difficile serie.

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio. Abbiamo anche iniziato una SCALATA da €10 a €1000 sulle partite dei Playoffs NBA, vieni a provare la scalata con noi nel canale FREE.