Pronostici Sport Americani: analisi e scommesse sul weekend del 22-23 agosto 2020 con le partite di Basket NBA, Baseball MLB e Hockey NHL

Fine settimana di sport americani e di analisi e pronostici su Basket NBA, Baseball MLB e Hockey NHL. Vi diamo 2 free pick su Portland Trail Blazers-LA Lakers in NBA e su San Francisco Giants-Arizona Diamondbacks in MLB mentre al momento lasciamo stare gara 1 tra Stars-Avalanche in NHL.

Analisi e Pronostici Sport USA 22 Agosto 2020

🏀BASKET NBA

Alle 19 italiane si scende in campo dalla bolla di Disney World con Orlando Magic-Milwaukee Bucks, gara 3 di una serie che si era aperta con la sorprendente vittoria dei Magic poi schiantati in gara 2 dai 28 punti e 20 rimbalzi di Antetokounmpo. Anche oggi Milwaukee è nettamente favorita (-12.5).

Alle 21.30 gara 3 tra Miami Heat-Indiana Pacers. Gli Heat stanno meglio, si vede chiaramente, e hanno vinto bene le prime 2 partite contro Indiana che oggi deve cercare di evitare di andare sotto 0-3 ma anche oggi è sfavorita (+5.0) anche perché Warren sembra la brutta copia di quello visto alla ripresa le scorse settimane, ma la sfida diretta e accesa contro un Butler in ottima forma non è semplice.

Nella notte tocca a gara 3 tra Oklahoma City Thunder-Houston Rockets. OKC è con le spalle al muro dopo le prime 2 sconfitte contro i Rockets che non hanno avuto problemi a sopperire all'assenza di Westbrook che rimane out anche oggi.

🏀Portland Trail Blazers-LA Lakers: MCCOLLUM UNDER 4.5 ASSIST @1.78 (stake 0.5)

Dopo aver perso a sorpresa gara 1 i Lakers hanno dominato difensivamente nel 111-88 di gara 2 con una prova poco ispirata di Portland anche se va considerata l'uscita di Damian Lillard nel 3° quarto (oggi dovrebbe giocare) e un CJ McCollum fermato a 13 punti con 3 assist. CJ McCollum aveva giocato quasi 42 minuti senza passare un singolo assist anche in gara 1 e da 3 partite non supera la linea proposta oggi. Vado con Under assist di CJ, giocatore che in generale in questa stagione passa solo 4.4 assist a sera e ha superato la linea solo 1 volta nelle ultime 6 partite. I Blazers faticano nella difesa e in gara 2 si è rivisto un Anthony Davis dominante con 31 punti e 11 rimbalzi (serata più tranquilla da 10+6 e 7 assist di LeBron James che ha perso anche 6 possessi).

⚾️BASEBALL MLB

15 partite in programma dalle 22.05 italiane con Washington Nationals-Miami Marlins (torna sul monte di lancio Max Scherzer per i Nats che ieri hanno perso la prima contro i Marlins), fino alle 03.15 di notte con San Francisco Giants-Arizona Diamondbacks. Rinviato il derby di NY tra Mets e Yankees.

⚾️San Francisco Giants-Arizona Diamondbacks: DIAMONDBACKS @1.67 (stake 1)

Ieri successo pr 6-2 dei Giants ma oggi gioco sul riscatto dei DBacks che nel complesso rimangono una squadra migliore rispetto a SF, anche se devono migliorare in trasferta (5-10), e potranno farlo oggi con Zac Gallen (0-0, 2.40 ERA, 1.01 WHIP) al via. Per i Giants invece Tyler Anderson (0-1, 4.84 ERA) non sta convincendo al suo primo anno nella baia e in carriera è 2-1 ma con 6.57 ERA contro Arizona. Anderson ha concesso 9 runs e 13 valide nei 10 inning degli ultimi 2 start e potrebbe faticare contro la lineup di Arizona che ha buon potenziale. I Giants dopo 4 vittorie di fila potranno fermarsi mentre Arizona cerca la vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Arizona mi sembra meglio in attacco, col pitcher al via ma anche nel bullpen e potranno riscattare la sconfitta di ieri, anzi dovranno migliorare in generale il rendimento esterno se vogliono fare i Playoffs, obiettivo dei DBacks quest'anno a differenza di San Francisco in ricostruzione (anche se sta andando meglio del previsto).

🏒HOCKEY NHL

Il primo turno è andato in archivio e sabato iniziano i Conference Semifinals con la prima sfida in programma alle 2 di notte: Colorado Avalanche-Dallas Stars.

Analisi e Pronostici Sport USA 23 Agosto 2020

