Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Oklahoma City Thunder-Houston Rockets e partite playoffs del 24 agosto 2020

Continuano i playoffs di Basket NBA. Ieri le prime serie a Est sono andate in archivio con gli sweep di Toronto e Boston che si sfideranno in semifinale di Eastern Conference. Oggi altre gare 4 ma solo gli Heat possono chiudere la serie con Indiana con uno sweep.

Analisi e Free Pick NBA del 24 Agosto 2020

Orlando Magic-Milwaukee Bucks

Dopo aver perso a sorpresa gara 1 i Bucks hanno vinto le successive 2 sfide e oggi possono portarsi sul 3-1 contro i Magic con +35.5 punti di margine medio (oggi sono chiamati a coprire -13.5 punti). Giannis Antetonkounmpo arriva da una prova da 35 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, questa volta aiutato da Kris Middleton (17 punti) ma anche da un Brook Lopez (16) che nella bolla continua a fare bene a livello realizzato. I Magic rimangono senza Al-Farouq Aminu, Jonathan Isaac, Michael Carter-Williams e Mo Bamba oltre ad Aaron Gordon in forse mentre i Bucks non hanno problemi da segnalare in infermeria. I Magic si affidano a Nikola Vucevic che sta segnano 29 punti di media in questa serie.

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: ROCKETS @1.66

Serie sul 2-1 per i Rockets che dopo le prime 2 partite (sempre senza Russell Westbrook che rimane out anche oggi) hanno perso 107-119 OT in gara 3 con un grande Chris Paul da 26 punti oltre ai 23 di Gilgeous-Alexander e hai 20 di Danilo Gallinari che continua il suo ottimo momento. Le note negative arrivano da Steven Adams che si è infortunato in gara 4 ed è in dubbio per oggi. Il lungo di OKC è un giocatore importante da 10.3 punti e 12.0 rimbalzi di media in questa serie. Secondo me oggi vinceranno i Rockets guidati da James Harden che ha segnato altri 38 punti in gara 3. Dalla panchina occhio a Jeff Green che sta giocando più di 30 minuti di media (38 nell'ultima partita con 22 punti e 7 rimbalzi).

Miami Heat-Indiana Pacers

Gli Heat possono chiudere lo sweep sui Pacers dopo le prime 3 vittorie con un perfetto 3-0 ATS anche nelle scommesse. Miami è in ottima forma, e sta giocando di squadra, con tutto il quintetto in doppia cifra di punti, guidato da Jimmy Butler (27), supportato da Goran Dragic (24) e anche dal tutto fare Bam Adebayo che ci ha mandato in cassa con una prova da 22 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Gli Heat sono la squadra che va più in lunetta, e proprio i tiri liberi (ben 52 di cui 43 realizzati) hanno fatto la differenza anche nel 124-115 di gara 3 dove Malcom Brogdon è stato il migliore dei Pacers con 34 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, seguito dai 23 punti di TJ Warren (tornato con i piedi per terra) e i 20 di Victor Oladipo che però continua a perdere vagonate di turnover. Oggi Spoelstra ha in dubbio Derrick Jones Jr, Andre Iguodala e Jae Crowder.

Portland Trail Blazers-LA Lakers

Anche i Lakers, dopo aver perso la prima sfida della serie contro Portland a sorpresa, ha vinto le successive 2 sfide riportandosi avanti 2-1, grazie al 116-108 di gara 3. LAL è 7-2 ATS negli ultimi precedenti contro i Blazers e oggi i gialloviola sono favoriti con -7.5 punti di handicap (in dubbio Rajon Rondo). I Lakers sono ovviamente guidati da LeBron James ed Anthony Davis che insieme sommano 53.0 punti di media (29.3 Davis, 23.7 James). I Lakers inoltre continuano a litigare col ferro e a tirare malino da oltre l'arco (33.3%) e pure dalla lunetta (65%). I Blazers a loro volta non hanno fatto benissimo al tiro da 3 in gara 3, ma comunque meglio dei Lakers (34% da oltre l'arco e 95% dalla lunetta).

