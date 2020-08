Pronostici Sport Americani: gli Sport USA si fermano per il caso Blake? Già mercoledì sono saltate le 3 partite dei playoffs NBA

Lo sport americano nuovamente fermo per protestare contro un nuovo caso di violenza della polizia contro un afro-americano. La NBA ha già rinviato le 3 partite di mercoledì dalla bolla di Orlando, con Lakers e Clippers che vorrebbero addirittura interrompere del tutto la stagione.

Analisi e Pronostici Sport USA 27 Agosto 2020

🏀BASKET NBA

Ieri non si sono giocate Bucks-Magic, Rockets-Thunder e Lakers-Trail Blazers. Oggi si dovrebbe giocare Utah Jazz-Denver Nuggets al via alle ore 22, seguita alle 00.30 da Toronto Raptors-Boston Celtics e Dallas Mavericks-LA Clippers alle 03.00 ma al momento tutto è in alto mare. Collegati prossimamente per aggiornamenti ed eventuali pronostici.

⚾️BASEBALL MLB

Anche il baseball MLB si è associato alla protesta e ieri non si sono giocate 3 partite, tra cui Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds (il nuovo caso Blake che sta scuotendo l'America è avvenuto vicino a Milwaukee). Oggi si dovrebbe iniziare alle 21.15 italiane con gara 1 tra St.Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates, prima delle 15 partite in programma ma anche qui non si dovrebbe giocare.

🏒HOCKEY NHL

La NHL non si è ancora esposta a differenza delle altre leghe (anche la MLS di calcio si ferma) e ieri sono andate normalmente in scena le 3 partite in programma che ci hanno anche mandato in cassa con le nostre segnalazioni sul servizio PREMIUM. Oggi si dovrebbero giocare 2 partite: all'una c'è NY Islanders-Philadelphia Flyers e alle 03.45 tocca a Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights.

