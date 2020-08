Pronostici Sport Americani: analisi e scommesse sul weekend del 29-30 agosto 2020 con le partite di Basket NBA, Baseball MLB e Hockey NHL

Dopo i boicottaggi delle squadre NBA nella bolla di Orlando per il caso Blake che scuote nuovamente l'America, questo sabato si torna in campo (anche con NHL) mentre il Baseball MLB non si è mai fermato del tutto.

Analisi e Pronostici Sport USA 29 Agosto 2020

🏀BASKET NBA

LA Lakers-Portland Trail Blazers: NURKIC OVER 27.5 PUNTI+RIMBALZI @1.85 (stake 1)

I Blazers sono con le spalle al muro e hanno perso la propria stella, Damian Lillard. L'impresa si fa quasi impossibile per Portland che si dovrà affidare a Jusuf Nurkic che viaggia con 14.0 punti e 10.5 rimbalzi di media, numeri che senza Lillard potrà migliorare visto che i Lakers rimangono un ottima squadra difensiva ma dalla ripresa hanno concesso 27.5 punti e 9.8 rimbalzi di media ai centri avversari.

🏒HOCKEY NHL

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning: LIGTHNING @1.86 (stake 0.5)

Gara 4 tra Boston e Tampa con i Lightning che si sono riportati avanti nella serie grazie al dominante 7-1 di gara 3 con un dominante Nikita Kucherov. I Bruins sono senza il portiere titolare Tuukka Rask, e Jaroslav Halak (4-3, 2.91 GAA, .903 SP) non è stato all'altezza nell'ultima uscita, al contrario di Andrei Vasilevskiy (7-3, 2.15 GAA, .921 SP) che rimane un punto di forza dei Lightning senza Jan Rutta e Steven Stamkos (in forse Ryan McDonagh). Il power play di Tampa si è rivisto a differenza dell'attacco di Boston che continua a latitare e i Lightning sono avanti 13-3 negli ultimi scontri diretti con i Bruins.

⚾️BASEBALL MLB

St.Louis Cardinals-Cleveland Indians: UNDER 4.5 PRIMI 5 INNING @1.76 (stake 0.5)

St.Louis Cardinals-Cleveland Indians: INDIANS -0.5 PRIMI 5 INNING @2.45 (stake 0.5)

Ieri Cardinals e Ponce de Leon imbarazzanti nel 2-14 contro gli Indians. Concedere 14 runs in una sola partita all'attacco della Tribù, da quella che è una delle migliori rotazioni e miglior bullpen in MLB (St.Louis) è davvero INCREDIBILE. Oggi riprovo Under F5 visto che al via per gli ospiti ci sarà Jack Flaherty (2-0, 1.98 ERA) che nell'ultima uscita ha lasciato a secco i Royals lungo 5 IP (solo 1 valida concessa). Mi da qualche dubbio in più Carlos Carrasco (2-3, 4.50 ERA) che non ha fatto benissimo contro i Tigers la settimana scorsa, ma torno a ripetere i numeri dell'attacco di Cleveland: 26° come runs segnate (4.34), 25° in OPS (.693) e 24° anche in media battuta (.227). Gioco comunque anche gli Indians avanti nei primi 5 inning visto che Flaherty è comunque meglio di Carrasco, anche in WHIP (0.73 contro l'1.43 di Carrasco).

Analisi e Pronostici Sport USA 30 Agosto 2020

