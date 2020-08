Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Milwaukee Bucks-Miami Heat e Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, playoffs del 31 agosto 2020

Continuano i playoffs di Basket NBA e continuano anche le nostre analisi e i pronostici. Oggi si gioca una delicata gara 6 che potrebbe essere decisiva tra Oklahoma City Thunder-Houston Rockets e anche gara 1 della seconda semifinale a Est: Milwaukee Bucks-Miami Heat.

Analisi e Free Pick NBA del 31 Agosto 2020

🏀Milwaukee Bucks-Miami Heat

Per gara 1 faccio no bet e me la guardo con attenzione visto che i Bucks sono ovviamente i favoriti, ma gli Heat mi hanno molto impressionato contro Indiana e potrebbero anche coprire il +5.5 di handicap (Miami è 8-4 ATS nei precedenti contro Milwaukee). Giannis Antetokounmpo è il giocatore di riferimento di Milwaukee che oggi ha in forse George Hill ed Eric Bledsoe. Dall'altra parte Jimmy Butler è alla testa di un bel collettivo e occhio anche a Under. Nelle prime sfide stagionali abbiamo visto 257, 246 e 204 punti totali tra queste squadre che vantano due delle migliori difese, anche se i Bucks offensivamente hanno tirato molto male da 3 contro Orlando e proprio contro Orlando avevano clamorosamente perso gara 1, quindi attenzione alle sorprese anche oggi.

🏀Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: ROCKETS -3.5 @1.70 (stake 1)

Dopo 2 sconfitte i Thunder hanno vinto 114-80 in gara 5 e si sono riportati avanti nella serie, con i Thunder umiliati al 31.5% dal campo e Houston che si è messa anche a difendere. Oggi i Rockets potrebbero chiudere i giochi, forti anche del rientro di Russell Westbrook in coppia con James Harden.

