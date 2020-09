Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Boston Celtics-Toronto Raptors e Denver Nuggets-Utah Jazz, playoffs del 1 settembre 2020

Questa notte si continua con i playoffs NBA e con gara 2 della semifinale ad Est tra Boston Celtics-Toronto Raptors. A Ovest ci sarà la decisiva gara 7 tra Denver Nuggets-Utah Jazz.

Analisi e Free Pick NBA del 1 settembre 2020

Si inizia alle 23.30 con Boston Celtics-Toronto Raptors. Canadesi favoriti a -1.5 e chiamati al riscatto dopo il pesante 94-112 di gara 1 con grande prova di squadra dei Celtics che continuano ad impressionarmi. Tatum e Smart hanno segnato 21 punti a testa, Walker ne ha aggiunti 18 con 4/7 da tre e altri 17 li ha portati Brown, ad una delle migliori difese NBA, quella dei Raptors, ma anche i C's sanno difendere e non per niente siamo andati in cassa con Under in gara 1.

Denver Nuggets-Utah Jazz: OVER 217.5 @1.83 (stake 1)

Alle 02.30 gara 7 decisiva tra Denver-Utah con i Jazz che hanno fallito 2 matchpoint e ora rischiano contro un caldissimo Jamal Murray che ha segnato un altro 50ello. Sono 47.3 i punti di media di Murray nelle ultime 3! Cercherà di rispondergli Donovan Mitchell che alla serie segna 38.6 punti di media, poi c'è sempre lo scontro sotto canestro tra Rudy Gobert e Nikola Jokic. Finora questa serie ci sta premiando con gli Over anche perché Utah sta difendendo malissimo. Anche oggi vi do come FREE PICK OVER 217.5 @1.83 (stake 1) visto che la linea rimane alla portata e finora nella serie abbiamo visto 234,3 punti di media a partita!!! Con 2 giocatori che potenzialmente possono segnare 100 punti da soli (Murray e Mitchell) e con questi precedenti (O/U 6-1 nelle ultime 7 sfide tra Denver e Utah) non vedo perché no. Sul risultato finale invece sono molto indeciso. Denver è leggerissimamente favorita (-1.0) ed è 4-2 ATS nella serie (3-0 ATS nelle ultime 3), Will Barton rimane out ma è tornato Gary Harris e come detto Murray è davvero on fire, e Jokic mi sembra possa dare qualcosa in più rispetto a Gobert nel computo totale.

