Pronostici Sport Americani: analisi e free pick sui playoffs Basket NBA, Hockey NHL e Baseball MLB del 02-09-2020

Vediamo le free pick e le migliori analisi sugli sport americani. Per il Basket NBA analizziamo gara 2 tra Miami Heat-Milwaukee Bucks. Nel Baseball MLB attira la nostra attenzione Minnesota Twins-Chicago White Sox mentre l'Hockey NHL ha solo gara 6 tra Colorado Avalanche-Dallas Stars in programma questa notte.

Analisi e Pronostici Sport USA 2 Settembre 2020

🏀BASKET NBA

🏀Miami Heat-Milwaukee Bucks: HEAT +6.5 @1.77 (stake 1)

In gara 1 mi sono pentito tantissimo di aver pensato tutto il giorno a quel benedetto +5.5 degli Heat che poi non ho preso, questa volta ci vado, anche se non credo del tutto che i Bucks andranno sotto 0-2 nella serie. Questo non significa però che lo faranno con 7+ punti di scarto finale. Goran Dragic sta giocando meglio del previsto e sta dando la giusta esperienza, Jimmy Butler è un uomo in missione e anche il supporting cast è all'altezza visto che Spoelstra trova sempre armi nuove e inattese dal proprio poster, senza dimenticare il duttilissimo e atletico Bam Adebayo. Non è la prima volta che lo scrivo, Miami è la squadra tra le outsider che più mi ha impressionato già dalla sfida con Indiana e la vedo ben in palla. Milwaukee è ovviamente Giannis Antetokounmpo che però è stato limitato a soli 18 punti, un inerzia per il greco che aveva una linea personale a 31.5 tanto per capirci. La difesa di Miami è riuscita a togliere ritmo all'offensiva di Milwaukee e il primo violino l'ha fatto Kris Middleton (28 punti) su cui non farei molto affidamento. Sempre bene Brook Lopez (24) che rimane un arma importante da tre (4/6), ma Eric Bledsoe è in dubbio.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️Minnesota Twins-Chicago White Sox: TWINS -0.5 PRIMI 5 INNING @1.83 (stake 1)

Ieri i Twins sono finalmente tornati alla vittoria nel 3-2 sui White Sox, e oggi li prendo avanti nei primi 5 inning con Jose Berrios (2-3, 4.75 ERA, 1.47 WHIP) al via che ha iniziato male la stagione, ma può fare molto meglio di così e in carriera domina Chicago con un 11-2, 2.76 ERA in 15 start. Al contrario per i White Sox vedremo Reynaldo Lopez (0-1, 9.00 ERA, 2.00 WHIP) che sta lanciando molto male nel 2020 ed è 1-5, 6.48 ERA in 8 start in carriera contro Minnesota a cui ha concesso 9 homeruns in un totale di soli 41.2 IP.

🏒HOCKEY NHL

🏒Colorado Avalanche-Dallas Stars: STARS @2.10 (stake 0.5)

Un avvio incredibile e rabbioso da 5 gol nel primo periodo, ha permesso agli Avalanche di vincere gara 5 per 6-3, tenendo aperta la serie ma Nathan MacKinnon e compagni sono chiamati a vincere anche oggi per forzare gara 7. Mikko Rantanen lo sta supportando ma gli indisponibili iniziano ad essere un problema per Colorado (out Erik Johnson, Colin Wilson, Matt Calvert e Joonas Donskoi) che ha in dubbio anche Pavel Francouz (2-4, 3.23 GAA, .892 SP) e questa è una brutta notizia quando hai già il tuo primo portiere, Phillip Grubauer, indisponibile. Si rischia di giocare ancora una volta col terzo, e quel terzo è Michael Hutchinson (3.47 GAA .888 SP), non può andare sempre bene. Dallas ha ritrovato Ben Bishop che però ha avuto un rientro da incubo e forse oggi partirà nuovamente Anton Khudobin (7-4, 2.86 GAA, .911 SP) che ha dimostrato di essere più solido. Se escludiamo il 1° periodo anche in gara 5 gli Stars hanno poi giocato meglio degli Avs (3-1 con 29-18 tiri tra 2° e 3° periodo). Per me (a sorpresa) i giochi per Colorado finiscono qui, e in ogni caso trovo più valore sugli Stars da sfavoriti in questa condizione.

