Pronostici Sport Americani: analisi e free pick sui playoffs Basket NBA, Hockey NHL e Baseball MLB del 03-09-2020

Anche oggi ci sono 2 partite dei playoffs di Basket NBA (inizia la serie tra LA Clippers-Denver Nuggets) e altre 2 sfide di Hockey NHL. Ci sono anche 8 partite di Baseball MLB ad iniziare dalle 19.30 italiane.

Analisi e Pronostici Sport USA 3 Settembre 2020

🏀BASKET NBA

🏀DOPPIA CELTICS +7.5 / NUGGETS +15.5 @1.83 (stake 1)

Giochiamo questa doppia alzando le linee di spread sulle due squadre sfavorite che potranno giocarsela. Boston è avanti 2-0 nella serie con Toronto e si porta 5-1 ATS negli ultimi precedenti contro i canadesi. Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker sono una certezza e Marcus Smart al posto di Hayward sta giocando benissimo. Chiaramente i Raptors non possono permettersi di andare sotto 0-3 ma da qui a vincere, e a vincere con 8+ punti di scarto, non è facile. A Ovest si gioca gara 1 Nuggets-LAC, e anche qui prendo gli underdogs con +15.5 punti che non sono pochi. Vero che Denver è dovuta arrivare a gara 7 tiratissima contro Utah, ma la squadra con Nikola Jokic e Jamal Murray ha dimostrato di esserci ed è 5-2 ATS nelle ultime uscite da sfavorita. Anche i Clippers hanno faticato contro i Mavs (con assenze importanti e giocatori non al meglio), peggior difesa nella bolla mentre la difesa di Denver è cresciuta molto.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks: DODGERS -1.5 @1.79 (stake 1)

La quota non è altissima per essere una runline, ma vado decisamente sui Dodgers con Clayton Kershaw (4-1, 1.80 ERA, 0.77 WHIP) che arriva da un altra prova dominante. I DBacks in stagione sono tra i peggiori attacchi: 24° come runs (4.30), 22° in media (.232), 28° come OPS (.676) e 29° anche come homeruns (0.87) col solo dato sugli strikeouts subiti di media (7.87, 2° in MLB) a salvarli, peccato che Kershaw in carriera contro Arizona ha messo a segno 234 strikeouts in 211.1 IP e ha esordito in stagione propio contro Arizona lasciata a secco lungo 5.2 IP. La super lineup di LAD rischia di essere ancora senza Cody Bellinger ma non è un problema visto che per Arizona partirà un Luke Weaver (1-5, 8.23 ERA, 1.76 WHIP) davvero pessimo, che inoltre ha un 9.69 ERA in carriera contro i Dodgers (il primo agosto gli ha concesso 6 runs in 4 IP). Arizona ha perso 12 delle ultime 13 ed ultima in NL West. LAD ha il miglior record MLB (28-10).

🏒HOCKEY NHL

🏒Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks: UNDER 6.0 (stake 0.5)

Golden Knights favoriti ma con quota davvero troppo bassa, non solo in moneyline, anche in 1x2, e della giocata in puckline -1.5 non mi fido per niente visto che potremmo vedere una sfida da Under abbastanza tirata dopo il 2-1 di gara 5 per Vancouver che ha ancora Jacob Markstrom in dubbio (oltre alle assenze di Micheal Ferland e Josh Leivo), anche se in porta al suo posto Thatcher Demko (1-0, 0.88 GAA, 979 SP) si è fatto trovare prontissimo. Mi fido anche di Robin Lehner (7-3, 2.08 GAA, .918 SP) al via per Vegas che ha un super potenziale in attacco che un pò mi spaventa. In questa serie però abbiamo comunque visto 3 Under su 5 con una media di 5.2 gol totali. Sulla linea O/U 6.0 ci sta provare Under vista anche la posta in palio ma con investimento più basso rispetto al solito.

