Pronostici Basket NBA Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di playoffs NBA del 4-5-6 settembre 2020

Vediamo le 6 partite (due per giorno) dei playoffs di Basket NBA che ci accompagneranno nel fine settimana dal 4 al 6 settembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi e Pronostici NBA 4 Settembre

Si giocano due partite, gara 3 tra Miami Heat-Milwaukee Bucks su cui ci soffermiamo come free pick, e gara 1 tra LA Lakers-Houston Rockets ad Ovest. LeBron James e Anthony Davis contro James Harden e Russell Westbrook che hanno faticato fino a gara 7, rischiando di uscire contro OKC.

🏀Miami Heat-Milwaukee Bucks: HEAT +6.5 @1.80 (stake 0.5)

Miami è avanti 2-0 nella serie, grazie ad un gruppo compatto, in buona forma, e ben gestito, con un primo violino come Jimmy Butler che sa mettersi a disposizione quando serve e un ritrovato Goran Dragic che sta giocando dei playoffs fenomenali, e ci ha mandato in cassa con la prop bet sui punti in gara 2, andando ancora una volta sopra il ventello, anche se a mio avviso il giocatore più importante della serie al momento è Bam Adebayo. I Bucks hanno un problema perché Giannis Antetokounmpo si è ripreso con 29 punti, ma Miami sta riuscendo a togliere ritmo a tutto l'attacco di Milwaukee, che inoltre tira molto male da tre. L'aggressività degli Heat sta producendo una marea di palle perse per i Bucks che però oggi si giocano tutto e non possono andare clamorosamente sotto 0-3 nella serie. Questo non significa che copriranno l'handicap facilmente, per questo torno ancora su Miami, anche se con investimento dimezzato rispetto al solito e alzando un pochetto lo spread, ma per me la zampata quasi fatale gli Heat sono in grado di farla e ci proveranno.

Analisi e Pronostici NBA 5 Settembre

Gara 4 tra Boston Celtics-Toronto Raptors. La serie è girata dopo l'incredibile vittoria allo scadere di Toronto in gara 3 o i Celtics risponderanno subito? Lo scopriremo sabato notte, e più tardi c'è anche gara 2 tra LA Clippers-Denver Nuggets, con i Nuggets che cercheranno di rispondere alla netta sconfitta nella prima sfida.

Free pick non ancora disponibili, collegatevi prossimamente...

Analisi e Pronostici NBA 6 Settembre

Si replicano le partite del venerdì con gara 4 tra Miami Heat-Milwaukee Bucks e gara 2 di LA Lakers-Houston Rockets.

Free pick non ancora disponibili, collegatevi prossimamente...

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio.