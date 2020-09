Pronostici Sport Americani: analisi e free pick sui playoffs Basket NBA, Hockey NHL e Baseball MLB del 07-09-2020

Lunedì molto interessanti con gli sport americani e non possono mancare i nostri pronostici con le free pick sui playoffs di Basket NBA ed Hockey KHL ma anche la regular season di Baseball MLB con 12 partite in programma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Analisi e Pronostici Sport USA 7 Settembre 2020

🏀BASKET NBA

🏀Toronto Raptors-Boston Celtics: UNDER 213.5 @1.81 (stake 1)

Serie sul 2-2. L'inerzia è cambiata? La costante rimane Under sempre uscito finora in una serie tra due delle migliori difese NBA che stanno producendo partite da appena 201.7 punti totali di media e i Celtics arrivano da 6 Under consecutivi. Nonostante tanti nomi importanti come Pascal Siakam, Kyle Lowry e Fred VanVleet da una parte, e Jayson Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown e Marcus Smart dall'altra, le tattiche difensive dei due coach, Nick Nurse e Brad Stevens, stanno dando i loro frutti. Partita dopo partita i book continuano ad abbassare la linea O/U, oggi a 212, per me non abbastanza e gioco ancora Under, su Planet che non considera eventuali overtime.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️Toronto Blue Jays-NY Yankees: Blue Jays @1.75 (stake 1)

Mai avrei pensato di prendere Toronto su NYY, ma "in casa" a Buffalo i Blue Jays segnano 6.57 runs di media e i Bronx Bombers sono 0-4 nelle ultime partite contro pitcher mancini. Oggi sfidano l'ottimo Hyun-Jin Ryu (3-1, 2.72 ERA, 1.12 WHIP) mentre per gli Yankees Jordan Montgomery (2-2, 5.76 ERA. 1.28 WHIP) non sta lanciando bene e la settimana scorsa ha concesso 4 runs in un baleno (0.2 IP) contro Tampa. L'attacco di Toronto in casa va fortissimo specialmente contro lanciatori destri. NYY sta faticando con assenze come Aaron Judge, Giancarlo Stanton e James Paxton. Toronto meglio anche nel bullone, il 4° migliore della MLB con 3.11 ERA mentre quello degli Yankees è mediocre con 4.29 ERA.

🏒HOCKEY NHL

🏒Tampa Bay Lightning-New York Islanders: LIGHTNING @1.70 (stake 1)

Per gara 1 vado sui favoriti Lightning visto che la serie contro i Flyers è stata dura per gli Islanders mentre Tampa ha impressionato battendo in 5 partite i Boston Bruins. I Lightning sono 5-1 nelle ultime partite di playoffs da favoriti. Mi lascia un pò di dubbio Nikita Kucherov in forse, che sarebbe un assenza pesante per Tampa dopo Jan Rutta e Steven Stamkos, ma in porta Andrei Vasilevskiy (10-3, 1.91 GAA, .931) sta davvero giocando benissimo e ha alzato tantissimo il livello rispetto alla regular-season.

