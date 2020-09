Pronostici Sport Americani: analisi e free pick sui playoffs Basket NBA (Bucks-Heat) e sul Baseball MLB (Padres-Rockies) del 08-09-2020

Oggi ci occupiamo dei playoffs di Basket NBA con una free pick su gara 5 tra Milwaukee Bucks-Miami Heat, oltre alla regular season di Baseball Americano MLB con un consiglio su San Diego Padres-Colorado Rockies.

Analisi e Pronostici Sport USA 8 Settembre 2020

🏀BASKET NBA

🏀Milwaukee Bucks-Miami Heat: HEAT -2.5 @1.78 (stake 1)

Gli Heat ci sono andati vicino a completare lo sweep, ma in gara 4 hanno perso 115-118 in OT, nonostante l'uscita di scena dopo 11 minuti (e dopo 19 punti, wow!) di Giannis Antetokounmpo, anche se è uscito un Khris Middleton da 36 punti, giocatore comunque altalenante nella bolla, e col greco in dubbio e non al 100%, torno su Miami che cercherà di chiudere i conti, con Jimmy Butler e Goran Dragic, anche se rimangono in forse Jae Crowder, Kelly Olynyk e Tyler Herro. Gli Heat sono 7-1 ATS nelle ultime partite e 4-0 ATS quando giocano da favoriti. Al contrario i Bucks sono 1-4 ATS nelle rare occasioni da underdog e 2-5 ATS nei precedenti contro Miami.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️San Diego Padres-Colorado Rockies: PADRES -1.5 @1.90 (stake 1)

Ieri una fatica del diavolo ma i Padres ci hanno mandato in cassa con l'1-0 arrivato all'ultimo inning contro Colorado. Anche oggi andiamo con la vittoria di SD, in runline. A Petco Park i Padres sono 13-6, con 12 vittorie arrivate con 2+ runs di scarto finale. L'attacco guidato da Fernando Tatis Jr e Manny Machado è il migliore della MLB con 5.73 runs, .262 BA, .816 OPS e 1.84 Home Runs mentre Colorado ha tra le peggiori rotazioni con 5.86 runs concesse di media e un .282 BAA. Con Chi Chi Gonzalez (0-0, 5.00 ERA, 1.56 WHIP) al via le cose non dovrebbero migliorare di tanto. Gonzalez è al primo start dell'anno dopo l'infortunio e finora l'abbiamo visto 2 volte e non bene da rilievo. Gonzalez ha concesso un totale di 7 runs e 14 valide in 13 IP in carriera contro San Diego (3 partite, 4.85 ERA). L'ultimo arrivo di SD, Mike Clevinger (1-2, 3.14 ERA, 1.36 WHIP) è al secondo start col nuovo club dopo essere stato sfortunato nella prima sconfitta nonostante una buona prova da 2 runs concesse in 6 innings. Un altro problema dei Rockies è il bullpen visto che solo Philadelphia fa peggio del 6.57 ERA di Colorado. I Padres quest'anno ci hanno abituato a vittorie incredibili, oggi speriamo in un successo più agevole tra le mura di casa dove questa squadra lavora molto bene su tutti i reparti.

