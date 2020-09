Pronostici Basket NBA Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di playoffs NBA del 11-12-13 settembre 2020

Vediamo le sfide dei playoffs di Basket NBA nel fine settimana dalla bolla dove già da venerdì potrebbero chiudersi altre serie dopo la vittoria degli Heat che hanno eliminato i Bucks. Si giocano LA Clippers-Denver Nuggets, Boston Celtics-Toronto Raptors e LA Lakers-Houston Rockets.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi e Pronostici NBA 11 Settembre

🏀Denver Nuggets-Los Angeles Clippers

I Nuggets sono con le spalle al muro in questa gara 5 visto che sono sotto 1-3, una situazione non inusuale per Nikola Jokic che erano sotto 1-3 anche nella scorsa serie contro i Jazz prima della rimonta, ma farlo contro LAC è tutt'altra impresa (quasi impossibile). Kawhi Leonard e Paul George sono in forma mentre dall'altra parte si è rivisto un positivo Michael Porter Jr che era un po sparito dai radar (ma anche polemico sulla gestione degli attacchi di Denver). Jamal Murray non è quello visto contro Utah, sta segnando appena 17.8 punti di media col 38.4% al tiro in questa serie contro i Clippers.

🏀Boston Celtics-Toronto Raptors: CELTICS @1.77

Posso dire che di 3 sconfitte subite dai Celtics per arrivare a gara 7, Boston non se né meritata una! Anzi, gara 6 gliel'hanno mezza rubata. Se c'è un dio oggi i Celtics la chiudono e io torno a giocargli a favore, visto che continuo a ritenerli superiori con Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart e Kemba Walker, i soliti nomi a cui voglio aggiungere anche il positivo Theis. Per Toronto Kyle Lowry ha giocato una grande gara 4 nel doppio overtime vinto 125-122, ma è stato in campo la bellezza di 53:28 minuti, altri 50:54 per VanVleet, e altri 54:14 per Paskal Siakam, tra l'altro senza ben figurare con 12 punti e 5/19 al tiro, il tutto contro la soffocante difesa C's. Oggi secondo me pagheranno anche questo aspetto, con Siakam che dovrebbe essere la stella, ma sta segnando solo 15.2 punti di media. Powell non può sempre fare i miracoli al 2° overtime. Andiamo con Boston che merita aldilà di tutto.

Analisi e Pronostici NBA 12 Settembre

Pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

Analisi e Pronostici NBA 13 Settembre

Pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio.