Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 1 Boston Celtics-Miami Heat e gara 7 LA Clippers-Denver Nuggets, playoffs NBA del 15 settembre 2020

Questa notte tornano i playoffs NBA con due sfide delicatissime. Inizia la finale di Eastern Conference con gara 1 di Boston Celtics-Miami Heat, ma anche la decisiva gara 7 tra LA Clippers-Denver Nuggets per sapere chi andrà in finale a Ovest con i Lakers.

Analisi e Pronostici NBA 15 Settembre

🏀Boston Celtics-Miami Heat: UNDER 211.5 @1.75 (stake 0.5)

Bellissima ed equilibrata finale a Est, e lo vediamo già dalle linee di gara 1 che favoriscono leggermente i Celtics a -1.5 nonostante Boston abbia faticato fino in gara 7 contro i campioni in carica di Toronto, mentre gli Heat hanno trovato una grande amalgama dietro al condottiero Jimmy Butler e hanno eliminato i grandi favoriti, i Bucks di Antetokounmpo, anche grazie ad un grande supporting cast (Bam Adebayo su tutti) e ad un ritrovato Goran Dragic. I Celtics rispondono con una serie di talenti come Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kemba Walker, oltre a Marcus Smart al posto di Gordon Hayward che inizia la serie sempre da indisponibile (ma potrebbe tornare per il finale). Anche i due allenatori sono ottimi, Stevens da una parte e Spolestra dall'altra, con quest'ultimo che ha più esperienza per gestire partite del genere visto che ha anche vinto un anello ai tempi dei big 3 (LeBron, Wade, Bosh) sempre qui a Miami. Boston ha inchiodato a soli 99.7 punti i Raptors e i Celtics sono O/U 2-9 in questi playoffs. Anche Miami è O/U 3-6 in post season e in 3 sfide stagionali contro Boston si sono visti solo 211 punti di media totale. Oggi la linea apre 1 punto e mezzo sotto, ma la posta in palio è alta e le difese daranno tutto, come abbiamo già visto da entrambe le parti. Consiglio Under per questa gara 1.

🏀LA Clippers-Denver Nuggets

I Nuggets inseguono il sogno delle Finals, e della seconda rimonta di fila da sotto 1-3 nella serie, anche se oggi Jamal Murray non è al meglio dopo il 111-98 in rimonta (da -19) di gara 6 ma credo che farà di tutto per essere in campo in questa sfida decisiva. Ci sarà di certo Nikola Jokic che sta segnando 25.8 punti col 54% dal campo e 12.0 rimbalzi di media in questa serie. Anche in gara 6 ai Clippers non sono bastati 25 punti di Kawhi Leonard e i 33 di Paul George.

