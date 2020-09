Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 2 Boston Celtics-Miami Heat, playoffs NBA del 17 settembre 2020

Tornano i playoffs di Basket NBA con l'attesa gara 2 della finale di Eastern Conference che vede di fronte Boston Celtics-Miami Heat. In gara 1 l'hanno spuntata Butler e compagni.

Analisi e Pronostici NBA 17 Settembre

🏀Boston Celtics-Miami Heat: UNDER 211.5 @1.75 (stake 1)

Dopo i 212 punti (nei tempi regolamentari) di gara 1 con Under saltato di un pelo, riproviamo una sfida a basso punteggio anche per gara 2 di questa equilibrata finale di Eastern Conference (sempre su book che non considerano eventuali supplementari) e torniamo sulla stessa linea 211.5. In gara 1 oltre a Jimmy Butler e alla stoppata di Bam Adebayo, ci sono stati anche 29 punti di un redivivo Goran Dragic mentre per Boston Jayson Tatum e Daniel Theis sono stati gli unici positivi in plus-minus.

