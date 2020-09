Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su LA Lakers-Denver Nuggets e Boston Celtics-Miami Heat, playoffs NBA del 18-19-20 settembre 2020

Fine settimana di playoffs NBA con la finale di Eastern Conference Boston Celtics-Miami Heat e quella di Western Conference con LA Lakers-Denver Nuggets.

Analisi e Pronostici NBA 18 Settembre

🏀LA Lakers-Denver Nuggets: NUGGETS +8.5 @1.74 (stake 0.5)

Ci vado con i piedi di piombo su questa gara 1. Il derby di LA in finale a Ovest ci sarà, i Nuggets non erano tanto d'accordo e hanno ribaltato la 2° serie di fila da sotto 1-3, pazzesco, non era mai successo ma qui la bolla ha aiutato (in condizioni normali non ci credo mai). Nikola Jokic e Jamal Murray si contrappongono ora a LeBron James ed Anthony Davis. Vero che Denver ha giocato un altra gara 7, ma la pausa dei Lakers non è detto che gioverà, almeno nelle scommesse visto che i gialloviola sono 1-5 ATS dopo 3+ giorni di pausa e i Nuggets sono 19-9 ATS negli ultimi precedenti contro LAL.

Analisi e Pronostici NBA 19 Settembre

Analisi e Pronostici NBA 20 Settembre

