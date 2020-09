Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse sulla finale di Western Conference Lakers-Nuggets e su quella di Eastern Conference Celtics-Heat, playoffs NBA dal 22 al 27 settembre 2020

Continuano le finali di Conference. Da martedì notte si gioca gara 3 a Ovest tra LA Lakers-Denver Nuggets mentre da mercoledì riprende anche la finale di Eastern Conference tra Boston Celtics-Miami Heat.

Free Pick Playoff NBA 22-27 settembre 2020

Analisi e Pronostici NBA 22 Settembre

🏀Denver Nuggets-LA Lakers: NUGGETS +7.5 @1.81 (stake 0.5)

Serie sul 2-0 per i Lakers che però in gara 2 hanno vinto con un buzzer beater di Anthony Davis che ha chiuso con 31 punti che ci hanno mandato in cassa con la prop bet, mentre Lebron James ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi ma solo 4 assist. Dall'altra parte sono arrivati 25 punti di Jamal Murray e 30 di Nikola Jokic dopo i 21 (ma in soli 25 minuti) di gara 1. Anche oggi Joker dovrebbe essere il giocatore principale di Denver, per rispondere ad AD. Jokic è passato dai 19.9 punti in regular season ai 25.4 dei playoffs in 16 partite. Punto sul +7.5 di Denver che proverà a giocare come in gara 2 per non finire sotto 0-3. I Nuggets sono 5-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta, 4-0 ATS dopo un giorno di pausa e anche 7-1-1 ATS dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente. I Lakers sono 2-6 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente e sono 3-5 ATS nei precedenti contro Denver.

Analisi e Pronostici NBA 23 Settembre

Analisi e Pronostici NBA 24 Settembre

Analisi e Pronostici NBA 25 Settembre

Analisi e Pronostici NBA 26 Settembre

Analisi e Pronostici NBA 27 Settembre

