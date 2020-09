Scommesse Basket NBA: saranno Los Angeles Lakers-Miami Heat a giocarsi le Finals. Lebron James e compagni grandi favoriti

Siamo arrivati alle Finals di questa travagliata stagione di Basket NBA dalla bolla di Orlando dove saranno Los Angeles Lakers-Miami Heat a giocarsi l'atto finale e l'anello.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Finals 2020: Los Angeles Lakers-Miami Heat

Lakers favoriti @1.25 per la vittoria della serie finale e quindi dell'anello. Miami underdog anche questa volta, solo Andre Iguodala ha già giocato più di una finale, il resto del roster e alla prima volta. Jimmy Butler però è in grande forma e sembra in missione. Miami trova sempre giocatori su cui contare come Herro o Robinson, ma anche lo stesso Iggy, senza dimenticare che Butler con Goran Dragic e Bam Adebayo combinano per quasi 60 punti di media. Miami ha già eliminato squadre come i Bucks di Giannis e i Celtics.

Sponda Lakers, Lebron James ha portato proprio Miami a vincere il titolo ai tempi dei big 3 con Wade e Bosh. Oltre a Lebron i Lakers hanno dalla loro molta esperienza con giocatori come Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Danny Green. LeBron nonostante l'età gioca come un ragazzino e ne ha segnati 38 in gara 5 contro Denver. Anthony Davis nei playoff segna 28.8 punti col 57% dal campo e anche 10.9 rimbalzi. I Lakers hanno un record di 12-3 in questa postseason.

Si inizia mercoledì notte con gara 1 dove LAL apriva a -5.5, ora sta già a -5.0. Linea O/U a 217.5 punti totali anche se parliamo di 2 squadre che sanno mettere in campo una difesa agguerrita.

Statitiche. Nella bolla Miami ha tenuto un 15-8 ATS e un O/U 12-10-1 con 220.17 punti totali di media nelle partite degli Heat. Lakers 10-12-1 ATS nella bolla con O/U 11-12 (220.22).

Se vediamo i dati dei soli Playoff nella bolla entrambe hanno avuto esattamente un record di 12-3, ma MIA anche nelle scommesse con 12-3 ATS rispetto al + modesto 9-5-1 ATS dei Lakers che hanno tenuto un margine medio di +7.4 punti rispetto al +5.0 di MIA. Nella bolla MIA è O/U 8-7 (219.4), LAL O/U 7-8 (220.47).