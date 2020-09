Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Gara 1 delle NBA Finals tra LA Lakers-Miami Heat del 30 ottobre 2020

Siamo arrivati all'epilogo di questa complicata stagione di Basket NBA e le Finals dalla bolla di Orlando vedranno di fronte i Los Angeles Lakers di Lebron James e i Miami Heat di Jimmy Butler.

Free Pick Gara 1 NBA Finals

🏀LA Lakers-Miami Heat: HEAT +6.5 @1.71 (stake 0.5)

🏀LA Lakers-Miami Heat: OVER 215.5 @1.72 (stake 0.5)

LeBron James ha vinto 2 titoli in passato con Miami, ma oggi li sfida da avversario e da favorito. I Lakers hanno superato per 4-1 Portland, Houston e Denver e hanno un record di 12-3 in postseason, lo stesso degli organizzatissimi Heat di Spoelstra che però come rendimento nelle scommesse sono molto meglio rispetto ai gialloviola (12-3 ATS rispetto al + modesto 9-5-1 ATS dei Lakers). Miami è comunque sfavorita a +5.0 anche in gara 1 delle Finals ma non è da sottovalutare dopo aver eliminato Indiana, Milwaukee e Boston visto che sa far giocare male gli attacchi avversari ma allo stesso tempo ha molti giocatori che possono colpire offensivamente. Jimmy Butler è in grande forma, Bam Adebayo è determinante poi ci sono i vari Crowder, Duncan, Iguodala ed Herro che a turno riescono a dare sempre un grande apporto, senza dimenticare Goran Dragic. LA si affida a LeBron e ovviamente ad Anthony Davis e all'esperienza del supporting cast con giocatori come Rondo, Green, Howard e McGee, senza dimenticare Caldwell-Pope, Kuzma e Caruso. Gioco Miami con +6.5 punti di spread in favore e anche Over ma per gara 1 vado in entrambi i casi con mezzo stake. Miami è 7-3 ATS da underdog, i Lakers sono 2-5 ATS quando giocano dopo 3+ giorni di pausa e 7-15-1 ATS negli ultimi NBA Championship games. Miami arriva da 4 Over di fila, i Lakers sono Over 4-1 nelle ultime partite. Nelle prestazioni degli Heat in postseaon abbiamo visto un totale di 219.4 punti, con i Lakers si sale a 220.47.

